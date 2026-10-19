باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت هواپیمایی قطر ایرویز اعلام کرد لغو پرواز‌های رفت‌وبرگشت این شرکت به ریاض و دمام تا ۲۴ اکتبر (۲ آبان) ادامه خواهد داشت. این شرکت همچنین با توجه به اختلالات ادامه‌دار در برنامه پروازها، خدمات خود به شهر جده را کاهش داده است.

قطر ایرویز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مسافرانی که پیش‌تر بلیت رزرو کرده‌اند خواست حداکثر تا ۴۸ ساعت پیش از زمان پرواز برنامه‌ریزی‌شده خود با این شرکت تماس بگیرند. این شرکت هشدار داد برنامه پرواز‌ها همچنان ممکن است تغییر کند.

این شرکت هفته گذشته نیز با اشاره به «شرایط کنونی»، پرواز‌های خود به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام را به حالت تعلیق درآورده بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که حملات یمن به عربستان سعودی در اقدامی متقابل تشدید شده است.

منبع: بریکینگ نیوز