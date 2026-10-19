پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی‌تبار در رقابت‌های پرتاب کلاب بانوان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ترتیب مدال‌های نقره و برنز را برای ایران کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال پرتاب کلاب بانوان در کلاس F۳۲/F۵۱، پرستو حبیبی، ملی‌پوش ایران که سابقه کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز در کارنامه دارد، با ثبت رکورد ۲۳.۳۲ متر و کسب ۸۸۷ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد.

فرزانه سهرابی‌تبار دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها نیز با ثبت رکورد ۲۲.۷۹ متر و کسب ۸۶۳ امتیاز، به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد. در این ماده، اکرم اویا از ازبکستان با پرتاب ۲۴.۰۸ متر به مدال طلا دست یافت و با ثبت این رکورد، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را نیز شکست.

به این ترتیب، نمایندگان ایران با کسب دو مدال نقره و برنز در رقابت‌های پرتاب کلاب بانوان، موفقیت دیگری را در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ رقم زدند. 


نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا

برچسب ها: ناگویا ژاپن ، پارادومیدانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
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