باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال پرتاب کلاب بانوان در کلاس F۳۲/F۵۱، پرستو حبیبی، ملی‌پوش ایران که سابقه کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز در کارنامه دارد، با ثبت رکورد ۲۳.۳۲ متر و کسب ۸۸۷ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد.

فرزانه سهرابی‌تبار دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها نیز با ثبت رکورد ۲۲.۷۹ متر و کسب ۸۶۳ امتیاز، به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد. در این ماده، اکرم اویا از ازبکستان با پرتاب ۲۴.۰۸ متر به مدال طلا دست یافت و با ثبت این رکورد، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را نیز شکست.

به این ترتیب، نمایندگان ایران با کسب دو مدال نقره و برنز در رقابت‌های پرتاب کلاب بانوان، موفقیت دیگری را در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ رقم زدند.



