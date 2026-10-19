گمرک ایران بخشنامه محدودیت زمانی ثبت سفارش، ارائه اظهارنامه و ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال جاری را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران بخشنامه محدودیت زمانی فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص خودروی سواری ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ را ۲۲ مهر ماه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

این بخشنامه بر اساس نامه‌ای که ۱۱ شهریور از سوی محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ارسال کرده، صادر شده که در آن به گمرک اعلام شده بود ثبت سفارش واردات، اظهار به گمرک و ترخیص قطعی خودرو‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور از ابتدای مهر ماه تا پایان وقت اداری سال جاری محدود و مقید شده است.

واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس بند «ر» تبصره «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین که این مجوز در ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تمدید شده بود.

همچنین سازمان توسعه تجارت خواستار آن شده تا این محدودیت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت نیز لحاظ شود به این صورت که ثبت‌سفارش‌ها صرفا تا پایان امسال اعتبار داشته باشند.

برچسب ها: گمرک ، واردات خودرو
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