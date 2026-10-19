باشگاه خبرنگاران جوان - جواد فلفلی سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران پس از پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال نابینایان ایران مقابل چین، این مسابقه را دیداری سرنوشت‌ساز برای شاگردانش توصیف کرد و گفت: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از سه امتیازی که در روز نخست مسابقات مقابل تایلند از دست دادیم، حتماً باید چین را شکست می‌دادیم تا امیدمان برای رسیدن به فینال زنده بماند. خدا را شکر که بچه‌ها غیرت گذاشتند، به برنامه‌های تیم گوش دادند و با کمک خدا توانستیم به این پیروزی برسیم.

او ادامه داد: بازی بسیار خوبی بود و حال دل همه ما خوب است. امیدوارم با این سه امتیازی که از چین گرفتیم، حال دل مردم ایران هم خوب شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با اشاره به قدرت حریف و اهمیت این پیروزی ادامه داد: چین قهرمان دوره گذشته بود و ما در فینال قبلی مقابل همین تیم قرار گرفته بودیم. به همین دلیل، بردن این تیم واقعاً شیرین و ارزشمند بود. چین بازیکنان بسیار خوبی دارد و یکی از پنج تیم برتر دنیاست. ما بازی‌های این تیم را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که مسابقه بسیار سختی پیش رو داریم.

فلفلی همچنین درباره عملکرد دروازه‌بان ایران و مهار ضربات پنالتی در این مسابقه گفت: دروازه‌بان ما امروز واقعاً گل کاشت. پنالتی‌ای هم که داور گرفت، در جریان بازی اتفاق افتاد، اما او توانست آن را مهار کند و به تیم کمک کند. خوشبختانه بچه‌ها توانستند شرایط را مدیریت کنند و در نهایت به بردی برسیم که برای ادامه مسیر مسابقات اهمیت زیادی دارد.

او درباره برنامه تیم برای رسیدن به فینال رقابت‌ها نیز تأکید کرد: امیدواریم در بازی بعدی بتوانیم هند را شکست بدهیم و سه امتیاز این مسابقه را هم بگیریم. بعد از آن باید مقابل ژاپن به پیروزی برسیم تا ان‌شاءالله به فینال راه پیدا کنیم. هدف ما همین است و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به آن برسیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان در پایان با قدردانی از توجه رسانه‌ها به بازیکنان این تیم گفت: این بچه‌ها واقعاً دوست‌داشتنی هستند. از شما ممنونم که وقت گذاشتید و بازی تیم ما را دیدید و حالا خبر‌های این تیم را منعکس می‌کنید. فکر می‌کنم این کمترین کاری است که می‌توان برای این بچه‌ها انجام داد.