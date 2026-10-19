سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران ابراز امیدواری کرد ملی پوشان با کسب پیروزی در دو بازی آینده، راهی فینال رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد فلفلی سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران پس از پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال نابینایان ایران مقابل چین، این مسابقه را دیداری سرنوشت‌ساز برای شاگردانش توصیف کرد و گفت: این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از سه امتیازی که در روز نخست مسابقات مقابل تایلند از دست دادیم، حتماً باید چین را شکست می‌دادیم تا امیدمان برای رسیدن به فینال زنده بماند. خدا را شکر که بچه‌ها غیرت گذاشتند، به برنامه‌های تیم گوش دادند و با کمک خدا توانستیم به این پیروزی برسیم.

او ادامه داد: بازی بسیار خوبی بود و حال دل همه ما خوب است. امیدوارم با این سه امتیازی که از چین گرفتیم، حال دل مردم ایران هم خوب شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با اشاره به قدرت حریف و اهمیت این پیروزی ادامه داد: چین قهرمان دوره گذشته بود و ما در فینال قبلی مقابل همین تیم قرار گرفته بودیم. به همین دلیل، بردن این تیم واقعاً شیرین و ارزشمند بود. چین بازیکنان بسیار خوبی دارد و یکی از پنج تیم برتر دنیاست. ما بازی‌های این تیم را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که مسابقه بسیار سختی پیش رو داریم.

فلفلی همچنین درباره عملکرد دروازه‌بان ایران و مهار ضربات پنالتی در این مسابقه گفت: دروازه‌بان ما امروز واقعاً گل کاشت. پنالتی‌ای هم که داور گرفت، در جریان بازی اتفاق افتاد، اما او توانست آن را مهار کند و به تیم کمک کند. خوشبختانه بچه‌ها توانستند شرایط را مدیریت کنند و در نهایت به بردی برسیم که برای ادامه مسیر مسابقات اهمیت زیادی دارد.

او درباره برنامه تیم برای رسیدن به فینال رقابت‌ها نیز تأکید کرد: امیدواریم در بازی بعدی بتوانیم هند را شکست بدهیم و سه امتیاز این مسابقه را هم بگیریم. بعد از آن باید مقابل ژاپن به پیروزی برسیم تا ان‌شاءالله به فینال راه پیدا کنیم. هدف ما همین است و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به آن برسیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان در پایان با قدردانی از توجه رسانه‌ها به بازیکنان این تیم گفت: این بچه‌ها واقعاً دوست‌داشتنی هستند. از شما ممنونم که وقت گذاشتید و بازی تیم ما را دیدید و حالا خبر‌های این تیم را منعکس می‌کنید. فکر می‌کنم این کمترین کاری است که می‌توان برای این بچه‌ها انجام داد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، فوتبال نابینایان
خبرهای مرتبط
سلطانی فر: قانون منع به کار گیری بازنشستگان را اجرا کرده ایم
سلطانی فر: امیدوارم پرسپولیس قهرمان آسیا شود
بازی های پاراآسیایی ناگویا؛
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
فرامرزیان: پاداشی برای فدراسیون جانبازان و معلولین در نظر گرفتیم
سلطانی فر:با ۱۶ تیم لیگ برتری هزینه اوقات فراغت ۵۰ میلیون نفر پر می‌شود
اظهارات معاون وزیر ورزش و جوانان درباره پاداش شاهین ایزدیار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
آخرین اخبار
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۳ - ۰ مس شهر بابک/ تثبیت صدرنشینی شاگردان تارتار
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند