باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایجاد ترس؛ سلاح نامرئی دشمن علیه مردم + فیلم

دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای در تلاش است تا فضای جامعه ایران را ملتهب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل راهبردی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: ایجاد ترس، سلاح نامرئی و کم‌هزینه‌‌ دشمن آمریکایی و صهیونیستی برای مردم است.

مطالب مرتبط
ایجاد ترس؛ سلاح نامرئی دشمن علیه مردم + فیلم
young journalists club

جنگ‌افروزی صهیونیست‌ها ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد + فیلم

ایجاد ترس؛ سلاح نامرئی دشمن علیه مردم + فیلم
young journalists club

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ رأی‌دهندگان در جست‌وجوی راهی برای نجات معیشت + فیلم

ایجاد ترس؛ سلاح نامرئی دشمن علیه مردم + فیلم
young journalists club

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۵۸۴

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۵۵۶

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۵۲۹

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۳۹۸

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۳۴۸

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha