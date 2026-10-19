باشگاه خبرنگاران جوان - بابک زارع با اشاره به برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برای تکمیل فعالیت‌های اجرایی طرح‌های ۳۵ماهه پارس جنوبی اظهار کرد: در سال جاری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجرایی راه‌اندازی تجهیزات پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تکمیل و پس از راه‌اندازی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل شده است.

وی افزود: در همین راستا فعالیت‌های اجرایی ساخت و راه‌اندازی کمپرسور واحد نم‌زدایی گاز، کمپرسور واحد بازیابی اتان و پکیج‌های دی‌اکسیدکربن مربوط به سامانه اطفای حریق پالایشگاه تکمیل و به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل شده است.

زارع در ادامه از تکمیل فعالیت‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی مخزن بوتان جنوبی و واحد پمپ بنزین پالایشگاه خبر داد و افزود: این تجهیزات نیز به بهره‌بردار تحویل شده‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کمپرسور واحد تثبیت میعانات گازی طی یک ماه آینده خبر داد.

منبع: شرکت نفت و گاز پارس