باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به آمار جانباختگان حوادث رانندگی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۱ درصد از جانباختگان تصادفات جاده‌ای این استان موتورسوار بوده‌اند؛ آماری نگران کننده که ضرورت توجه جدی به ایمنی این دسته از کاربران ترافیکی را نشان می‌دهد.

او با تأکید بر آسیب‌پذیری بالای موتورسواران در تصادفات افزود: نداشتن پوشش ایمنی مناسب و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز و خودداری از تردد در مسیر‌های ممنوعه از مهمترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث مربوط به موتورسیکلت‌سواران است.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه موتورسواران با رعایت قوانین و توجه به اصول ایمنی، از جان خود محافظت می‌کنند، گفت: کلاه ایمنی فقط یک وسیله نیست؛ فرصتی دوباره برای زندگی است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان