باشگاه خبرنگاران جوان- عرفان بندری، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، در پی انصراف دو ورزشکار از مرحله مقدماتی رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F54/F55 بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، به فینال راه یافت. مرحله مقدماتی این ماده قرار بود با حضور ورزشکاران شرکت‌کننده برگزار شود، اما با انصراف دو ورزشکار، مسابقه برگزار نشد و چهار ورزشکار باقی‌مانده، از جمله نماینده ایران، به فینال راه پیدا کردند.

به این ترتیب، بندری بدون برگزاری رقابت مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورد و برای کسب مدال در ادامه مسابقات تلاش خواهد کرد.