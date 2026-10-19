باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نحوه عملکرد ماهواره‌های سنجشی + فیلم

اغلب ماهواره‌های سنجشی در نزدیک زمین قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد فلاحتکار، کارشناس فناوری‌های پیشرفته در برنامه تلویزیونی گفت: ماهواره‌های سنجشی نزدیک زمین‌ هستند و همچنین تصاویرشان از کف زمین خواهد بود.

مطالب مرتبط
نحوه عملکرد ماهواره‌های سنجشی + فیلم
young journalists club

تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم

نحوه عملکرد ماهواره‌های سنجشی + فیلم
young journalists club

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم

نحوه عملکرد ماهواره‌های سنجشی + فیلم
young journalists club

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۵۸۴

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۵۵۶

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۵۲۹

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۳۹۸

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۳۴۸

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha