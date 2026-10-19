\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u062c\u0627\u062f \u0641\u0644\u0627\u062d\u062a\u06a9\u0627\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062c\u0634\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0641 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n