نشست خبری وزرای خارجه ایران و روسیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدارسیون روسیه پس از دیداری که امروز داشتند در نشست خبری حضور یافتند.

عراقچی در ابتدای نشست خبری گفت: دیدار بسیار خوبی داشتیم. میان دو کشور شراکت راهبردی وجود دارد و پس از امضای معاهده راهبردی، روابط دو کشور ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: امروز درباره روابط دوجانبه گفت‌وگو کردیم و راهکارهای عملی برای گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، تجاری و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم. همکاری‌های اقتصادی دو کشور به‌خوبی در حال پیشرفت است و مانع خاصی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: در حوزه سیاسی، رایزنی‌های مستمری میان دو کشور انجام می‌شود و دیدارهایی نیز میان سران دو کشور صورت می‌گیرد. آخرین دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه، در حاشیه اجلاس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در ترکمنستان برگزار شد.

عراقچی گفت: در مسائل منطقه‌ای نیز با یکدیگر مشورت می‌کنیم. امروز درباره قفقاز، آسیا و اروپا و همچنین مذاکرات مرتبط با آمریکا و اوکراین گفت‌وگو کردیم. دیدگاه مشترک دو کشور این است که مسائل منطقه‌ای راهکار نظامی ندارند و باید از طریق سیاسی پیگیری شوند.

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: درباره فلسطین، سوریه و لبنان نیز گفت‌وگو کردیم. نسل‌کشی در فلسطین باید متوقف شود

عراقچی تاکید کرد: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز آمریکا و اسرائیل است که از ۹ اسفند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. محاصره اقتصادی و جنگ، عوامل اصلی ناامنی در منطقه هستند.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در دریای خزر نیز نسبت به حمله به کشتی‌های ایران و روسیه و زیرساخت‌های بندری نگرانی جدی داریم؛ اقداماتی که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارند. همچنین درباره کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد گفت‌وگو کردیم. به رایزنی‌ها و بررسی موضوعات مشترک ادامه خواهیم داد. در زمینه مخالفت با مداخله‌جویی آمریکا نیز اتفاق نظر داریم.

عراقچی اضافه کرد: همکاری‌های خود را در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای ادامه خواهیم داد. روابط دو کشور به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: لاوروف تا ساعتی دیگر با رئیس‌جمهور دیدار خواهد کرد و رایزنی‌های سطح بالا میان دو کشور ادامه می‌یابد.

همکاری رضایت‌بخش

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این نشست خبری گفت: گفت‌وگوهای ثمربخشی داشتیم. همکاری‌های دو کشور ادامه خواهد یافت و زمینه بسیار خوبی برای حرکت رو به جلو فراهم است.

وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: اجرای معاهده اساسی دو کشور که بر مشارکت جامع راهبردی تأکید دارد، اهمیت زیادی دارد. ما در سازمان ملل متحد برای مقابله با تلاش‌ها در جهت توجیه تجاوز به ایران فعالیت کرده‌ایم.

لاوروف تصریح کرد: پایه حرکت رو به جلوی روابط دو کشور، گفت‌وگوهای منظم میان رهبران ماست. در هفته‌های اخیر، دو بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند و پزشکیان نیز به اجلاس کشورهای صادرکننده گاز سفر خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد: سطح همکاری‌های ایران و روسیه رضایت‌بخش است و گفت‌وگوها در سطوح دولتی و میان شرکت‌های خصوصی ادامه دارد. سال گذشته، روابط اقتصادی دو کشور ۲۱ درصد رشد داشت و در هشت ماه گذشته نیز رشد ۱۰ درصدی ثبت شده است.

لاوروف اضافه کرد: چند روز پیش، نشست کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار شد. روسیه تمایلی به تجدیدنظر در حوزه سرمایه‌گذاری ندارد. نیروهای متخصص ما به نیروگاه بوشهر بازخواهند گشت و کار بر روی پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا نیز ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: در روسیه، جشنواره فرهنگی ایران و روسیه برگزار شد و مرکز فرهنگی روسیه در ایران نیز افتتاح شد. شمار دانشجویان ایرانی در روسیه به ۱۰ هزار نفر رسیده است.

لاوروف تاکید کرد: مواضع دو کشور در بسیاری از مسائل یکسان یا به یکدیگر نزدیک است. ما با توسل به زور، تحریم‌های یک‌جانبه غیرسازنده و نقض حقوق بین‌الملل مخالفیم. همکاری‌های خود را در چارچوب سازمان ملل متحد، بریکس و سازمان همکاری شانگهای گسترش خواهیم داد و برنامه رایزنی‌های دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

تحولات منطقه‌ای و امنیت تنگه هرمز

لاوروف تصریح کرد: ما برای کمک به برون‌رفت از بحران ناشی از تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنیم. برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت، باید از دیپلماسی استفاده شود.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: بازگشت به شرایط پیشین در تنگه هرمز، به معنای تضمین باز بودن این گذرگاه و جلوگیری از تجاوز، اهمیت بسیار زیادی دارد.همچنین احیای گفت‌وگوها در یمن و بازگشت طرف‌ها به مذاکرات بر اساس نقشه راه مورد توافق در عربستان سعودی، از اهمیت برخوردار است.

لاوروف اظهار کرد: درخصوص فلسطین، برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند مانع اجرای دستورکارهای مربوط به این موضوع شوند؛ اما ایران و روسیه خواهان پیشبرد این روند هستند.

وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: امنیت در دریای خزر آسیب دیده است. همچنین ایران و روسیه بر اهمیت همکاری در قالب سازوکار منطقه‌ای ۳+۳، با مشارکت جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران، روسیه و ترکیه، تأکید دارند. در این حوزه، برای تأمین امنیت، دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم و از ابتکاراتی که به پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای کمک می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

لاوروف تصریح کرد: ایران به منشور اوراسیا در حوزه چندجانبه‌گرایی ملحق شده است. علاقه‌مندیم ایران در کنفرانس امنیت اوراسیا که در آینده نزدیک در مینسک برگزار خواهد شد، حضور یابد.

جنگ اوکراین و تحولات بازار انرژی

وزیر امور خارجه روسیه گفت: پوتین بارها درباره قیمت نفت صحبت کرده است. ما آغازگر حمله به زیرساخت‌های اوکراین نبوده‌ایم. رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرده است که مسکو آغازگر روند تخریب ثبات در بازارهای انرژی نبوده و این روند از سوی اروپا آغاز شده است.

لاوروف تصریح کرد: برخی معتقدند روسیه به دلیل افزایش قیمت نفت از این شرایط سود می‌برد؛ اما پوتین تأکید کرده است که روسیه علاقه‌ای به بی‌ثباتی ندارد و از شرایط موجود برای مدیریت مسائل اقتصادی خود استفاده می‌کند.

لاوروف اظهار کرد: در موضوع اوکراین، برخی مسائل به‌عنوان عوامل تشدیدکننده بحران مطرح شده‌اند؛ حتی در دوره‌ای، موضوع آغاز جنگ به این شکل مطرح نبود.

وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد: روسیه اعلام کرده است که از روس‌زبانان حمایت می‌کند و به ممنوعیت استفاده از زبان روسی در اوکراین اعتراض دارد. در مقابل، در ایران امکان صحبت به زبان‌های مختلف وجود دارد و حتی در اسرائیل نیز برخی افراد به زبان فارسی صحبت می‌کنند.

انتقاد از سیاست‌های اروپا و تأکید بر دیپلماسی

عراقچی در ادامه این نشست خبری گفت: اروپا باید چشم خود را به روی واقعیت‌ها باز کند. کشورهای اروپایی از اشتباهات محاسباتی رنج می‌برند و سیاست‌های نادرست آن‌ها موجب بروز جنگ‌ها و مشکلات در جهان شده است.

وزیر امور خاجه کشورمان تاکید کرد: این سیاست‌ها به طولانی‌تر شدن جنگ انجامیده‌اند. حمایت بی‌دریغ از اسرائیل نیز به کشته شدن شمار زیادی از مردم منجر شده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: جنگ علیه ایران نیز بر اساس یک اشتباه محاسباتی آغاز شد و اکنون، پس از گذشت حدود ۹ ماه، طرف‌های درگیر همچنان درگیر پیامدهای آن هستند. کشورهای اروپایی نیز در این جنگ مشارکت دارند. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، ناتو اعلام کرده است که پنج هزار هواپیما از پایگاه‌های اروپایی برخاسته‌اند.

عراقچی بیان کرد: اروپا اکنون با بحران‌های اجتماعی مواجه است و برخی از این بحران‌ها را به جنگ نسبت می‌دهد؛ در حالی که این مشکلات نتیجه سیاست‌های خود این کشورهاست.

عراقچی تاکید کرد: اشتباه بزرگ‌تر، دامن زدن به جنگی با ابعاد تمدنی است. اگر ایران در این جنگ شکست بخورد، برخی تلاش خواهند کرد این موضوع را به‌گونه‌ای در تاریخ روایت کنند که واقعیت‌ها پنهان بماند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: نباید اجازه داد هیچ جنگی به یک تقابل تمدنی تبدیل شود. برای حل مسائل منطقه‌ای، هیچ راهی جز گفت‌وگو و دیپلماسی وجود ندارد. اروپا نیز باید از سیاست‌های دوگانه خود دست بردارد و رویکردی مبتنی بر عقلانیت اتخاذ کند.

عراقچی تاکید کرد: حضور پایگاه آمریکایی در منطقه نتوانسته از کشورهای میزبان دفاع کند و در جنگ اخیر این پایگاه‌ها از بین رفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفت: از هر ابتکاری که به امنیت درون‌زا و بدون دخالت نیروهای خارجی باشد استقبال می‌کنیم و آماده مشورت با کشورهای منطقه برای امنیت فراگیر هستیم.