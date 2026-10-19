\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0633\u06a9\u0631\u06cc \u0633\u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u063a\u0631\u0628 \u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0645\u062f\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc\u200c \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062d\u0630\u0641 \u062a\u0645\u062f\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0647 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n