باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خلاء بزرگ تمدن در کشور‌های غربی + فیلم

غرب هر اندازه که در زمینه‌های مختلف پیشرفت کند، نمی‌تواند برای خود تمدن سازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد عسکری سروستانی، پژوهشگر جریان‌شناسی صهیونیسم در برنامه تلویزیونی گفت: غرب هیچ تمدنی ندارد، بنابراین طبیعی‌ است که به دنبال حذف تمدن‌های بزرگ به خصوص ایران باشد.

مطالب مرتبط
خلاء بزرگ تمدن در کشور‌های غربی + فیلم
young journalists club

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم

خلاء بزرگ تمدن در کشور‌های غربی + فیلم
young journalists club

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

خلاء بزرگ تمدن در کشور‌های غربی + فیلم
young journalists club

آیا مادربمب‌ها از بمب هیروشیما قوی‌تر است؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۵۸۴

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۵۵۶

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۵۲۹

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۳۹۸

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۳۴۸

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha