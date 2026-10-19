دانشجویان معترض در پاریس در حمایت از اعتراضات سراسری دانش‌آموزان و در اعتراض به سرکوب پلیس، مانع از ورود بازدیدکنندگان به موزه لوور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دانشجویان معترض در پاریس روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری دانش‌آموزان دبیرستانی و در اعتراض به سرکوب پلیس، مانع ورود بازدیدکنندگان به موزه لوور شدند.

رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که این اقدام باعث شد موزه لوور نتواند در ساعت معمول، یعنی ۹ صبح، فعالیت خود را آغاز کند. مدیریت موزه و اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که تعطیلی دست‌کم تا ظهر ادامه خواهد داشت.

دانشجویان مدرسه عالی لوور هدایت این تجمع را بر عهده داشتند و به گفته اتحادیه کارگری کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، دانشجویانی از مدرسه ملی هنر‌های زیبا نیز در آن شرکت کردند.

مدیریت موزه اعلام کرد که این اعتراض ارتباط مستقیمی با خود موزه ندارد و معترضان از این مکان به‌عنوان بستری برای بازتاب مطالباتشان استفاده کرده‌اند. اتحادیه عمومی کار فرانسه نیز از این اقدام حمایت کرد، اما در آن شرکت نکرد.

معترضان، این حرکت را بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای برخورداری از حق تحصیل، کار و زندگی آزادانه در شرایطی مناسب دانستند.

این تجمع در ادامه اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی برگزار شد که از اواسط سپتامبر آغاز شده است؛ همچنین تنها دو روز پس از تظاهرات سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی که در چند شهر فرانسه با ناآرامی همراه شد.

مدرسه عالی لوور در محوطه این موزه قرار دارد و دوره‌های آموزش عالی در رشته‌هایی مانند تاریخ هنر، باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و موزه‌داری ارائه می‌کند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، موزه لوور پاریس
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