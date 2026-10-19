باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگوهای پیش بینی وضع هوا، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در برخی نقاط نیمه شرقی به ویژه جنوب شرق استان، طی ساعات‌های بعدازظهر و شب افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق را داریم.

او ادامه داد: همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: همچنین تا پایان هفته در برخی نقاط استان به ویژه در نیمه شرقی، طی ساعات‌های بعدازظهر و شب، رگبار‌های پراکنده (به صورت نقطه‌ای رگبار و رعد برق) و گاهی افزایش سرعت وزش باد بیش بینی می‌شود.

علیزاده تصریح کرد: به لحاظ شرایط دمایی طی این هفته روند تدریجی کاهش دما را داریم.