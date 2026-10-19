مدیر جهاد کشاورزی شادگان از پیش‌بینی برداشت ۱۴۰ هزار تُن خرما در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون‌ ۸۰ هزار تُن خرما از نخلداران شادگان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید اسلامیان مدیر جهاد کشاورزی شادگان  گفت: برداشت خرما در نخلستان‌های شهرستان شادگان از شهریورماه سال جاری آغاز شده و با توجه به گستردگی نخلستان‌ها و حجم محصول تولیدی، عملیات برداشت همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت خرما در اقتصاد کشاورزی این شهرستان بیان کرد: خرما یکی از محصولات مهم باغی شادگان است که نقش قابل توجهی در تامین درآمد نخلداران و ایجاد اشتغال برای فعالان بخش کشاورزی دارد.

اسلامیان ادامه داد: با توجه به حجم تولید خرما در شادگان، مدیریت روند برداشت و خرید محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و استمرار فعالیت در این بخش می‌تواند به ساماندهی بهتر محصول تولیدی و حمایت از معیشت نخلداران کمک کند.

وی با اشاره به ادامه فعالیت نخلداران در نخلستان‌های شهرستان گفت: عملیات برداشت خرما تا دهه نخست آبان ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان همچنین بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان تاکید کرد و افزود: تولید خرما از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند در رونق فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی شادگان موثر باشد.

شهرستان شادگان از قطب‌های تولید خرما در استان خوزستان است و نخلستان‌های گسترده این منطقه سهم مهمی در تولید محصولات باغی استان دارند.

فعالیت نخلداران، کارگران برداشت و فعالان حوزه خرید و عرضه خرما نیز بخشی از چرخه اقتصادی این شهرستان را تشکیل می‌دهد.

برداشت خرما در شادگان علاوه بر تامین محصول برای بازار، زمینه فعالیت گروهی از شاغلان بخش کشاورزی را فراهم می‌کند و به همین دلیل، خرید محصول و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب آن از موضوعات مهم در فصل برداشت به شمار می‌رود.

برچسب ها: خرید خرما ، نخلداران
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