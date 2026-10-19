باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ حجت الاسلام پیام عبدالملکی، رئیس حوزه علمیه خواهران کردستان، ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دبیرخانه همایش ملی «بانوی کرد» از حدود یک سال و نیم پیش تشکیل شده و پس از طی مراحل اجرایی و دریافت مجوزهای لازم، زمینه برگزاری این رویداد در سطح ملی فراهم شده است.

وی با اشاره به ارسال ۹۱ مقاله به دبیرخانه همایش افزود: فراخوان علمی این رویداد با تعیین ۶ محور تخصصی منتشر شد و آثار رسیده پس از ارزیابی توسط هیئت داوران، برای معرفی برگزیدگان و تجلیل از صاحبان آثار برتر دسته‌بندی شده‌اند.

عبدالملکی ادامه داد: در بخش علمی، از سه مقاله برتر و هشت مقاله شایسته تقدیر تجلیل می‌شود و آثار منتخب نیز در قالب مجموعه مقالات به چاپ خواهد رسید.

رئیس حوزه علمیه خواهران کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی در حاشیه این همایش بیان کرد: در بخش‌های مختلفی از جمله شعر، داستان، متن ادبی، نقاشی، عکاسی، پادکست و آثار رسانه‌ای، حدود ۱۵۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که پس از ارزیابی، از برگزیدگان این بخش نیز تجلیل خواهد شد.

وی هدف اصلی برگزاری این رویداد را تبیین جایگاه واقعی زن کرد دانست و گفت: تلاش ما این است که بانوی کرد را با ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی خود به جامعه معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه می‌توان از این الگو در تبیین جایگاه زن تراز ایرانی ـ اسلامی بهره برد.

عبدالملکی با اشاره به ویژگی‌های زنان کرد افزود: مهر و عطوفت، شجاعت، غیرت، مهمان‌نوازی، عفت و نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جمله ظرفیت‌هایی است که باید بیشتر معرفی شود؛ همچنین بانوان موفق معاصر و چهره‌های شاخص تاریخی می‌توانند الگوی نسل جوان، چه در میان کردها و چه در سایر اقوام باشند.

وی از شناسایی ۵۱۲ بانوی شاخص از چند استان کشور خبر داد و تصریح کرد: در جریان این فرایند، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و حوزه‌های مرتبط با امور بانوان، اطلاعات و سوابق افراد مختلف جمع‌آوری و بررسی شد و در نهایت، ۱۰ چهره شاخص بانوی کرد برای معرفی و تجلیل در همایش انتخاب شده‌اند.

رئیس حوزه علمیه خواهران کردستان با اشاره به برگزاری ۳۷ پیش‌نشست در استان‌های مختلف گفت: بخش عمده این نشست‌ها در کردستان و بخشی نیز در استان‌هایی از جمله کرمانشاه و آذربایجان غربی برگزار شده است تا زمینه علمی و فرهنگی لازم برای برگزاری همایش فراهم شود.

عبدالملکی همچنین از آماده‌سازی سه عنوان کتاب مرتبط با موضوع بانوی کرد خبر داد و اظهار کرد: یکی از این کتاب‌ها که پیش‌تر به زبان کردی منتشر شده بود، با همکاری نویسنده ترجمه شده و محتوای آن نیز با معرفی چهره‌های جدید به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: کتاب دیگری به نقش بانوی کرد در خانواده، از جمله در جایگاه مادری و همسری و نقش او در اقتصاد خانواده، می‌پردازد و کتاب سوم نیز با موضوع معرفی شخصیت فاطمه گلباخی آماده شده است؛ شخصیتی که به اعتقاد ما ظرفیت بیشتری برای معرفی در سطح ملی دارد.

عبدالملکی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف همایش تأکید کرد: این رویداد متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه تلاشی جمعی برای معرفی بانوی کرد است و انتظار داریم رسانه‌ها با معرفی چهره‌های موفق زنان کرد در طول تاریخ و جامعه امروز، به بازتاب گسترده‌تر اهداف همایش کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های تخصصی همایش در بعدازظهر روز دوم آبان برگزار می‌شود و مراسم اصلی و اختتامیه نیز روز سوم آبان‌ماه در سالن فجر سنندج برگزار خواهد شد. همچنین تمهیدات لازم برای حضور و فعالیت خبرنگاران و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز آنان در محل برگزاری پیش‌بینی شده است.