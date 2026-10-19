مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تهیه مکمل‌های غذایی و ورزشی از داروخانه‌های دارای مجوز رسمی، نسبت به مخاطرات مصرف فرآورده‌های تقلبی و غیرمجاز و عوارض جدی آن‌ها بر سلامت افراد هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر شهرام شعیبی با اشاره به ضرورت نظارت بر عرضه مکمل‌های غذایی و ورزشی اظهار کرد: بسیاری از مکمل‌های عرضه‌شده در این مراکز فاقد مجوزهای لازم و برچسب اصالت هستند و ممکن است از مسیرهای قاچاق یا واحدهای تولیدی غیرمجاز تأمین شده باشند. نبود نظارت‌های فنی، بهداشتی و کیفی بر این فرآورده‌ها، احتمال وجود آلودگی و ترکیبات خطرناک را افزایش می‌دهد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به ترکیبات احتمالی موجود در مکمل‌های تقلبی و غیرمجاز گفت: برخی از این محصولات ممکن است حاوی استروئیدهای آنابولیک، محرک‌های غیرمجاز، مواد شبه‌هورمون رشد یا ترکیبات لاغری غیرقانونی باشند که نامی از آن‌ها روی برچسب محصول درج نشده است.

شعیبی ادامه داد: مصرف این ترکیبات می‌تواند عوارضی مانند آسیب‌های کبدی و کلیوی، اختلالات هورمونی، ناباروری، افزایش فشار خون، بیماری‌های قلبی، افسردگی، پرخاشگری و افزایش خطر ابتلا به دیابت را به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، مصرف مکمل‌های فاقد اصالت و مجوزهای لازم می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌طور جدی تهدید کند.

وی تأکید کرد: شهروندان برای اطمینان از اصالت فرآورده، مکمل‌های مورد نیاز خود را از داروخانه‌های مجاز تهیه و با استعلام کد رهگیری در سامانه تی‌تک، اطلاعات مربوط به اصالت محصول را بررسی کنند.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: توجه به مسیر رسمی عرضه و بررسی اصالت مکمل‌ها، از اقدامات مهم برای کاهش خطر مصرف فرآورده‌های تقلبی و محافظت از سلامت افراد است.

براساس این گزارش، تهیه مکمل‌های غذایی و ورزشی از مراکز مجاز و بررسی اصالت آن‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف فرآورده‌های غیرمجاز دارد.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: مکمل دارویی ، مکمل ورزشی
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