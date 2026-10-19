رقابت های قهرمانی دفاع شخصی نمایشی بانوان در تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور ۱۳ تیم شرکت‌کننده در دو بخش تیم‌های دونفره و سه‌نفره، در مجموعه ورزشی امام علی (ع) برگزار شد.

اسدزاده، نایب‌رئیس دفاع شخصی بانوان فدراسیون جودو و دفاع شخصی؛ پورامین، از پیشکسوتان جودو و دفاع شخصی و رحیمی، مشاور رئیس کمیته دفاع شخصی استان تهران؛ همچنین خانم احمدی، نایب‌رئیس کمیته دفاع شخصی بانوان استان تهران حضور داشتند.

احمدی نایب‌رئیس کمیته دفاع شخصی بانوان استان تهران در مورد این رقابت ها گفتند: حضورچهره‌های برجسته ورزشی، بیانگر اهمیت توسعه ورزش بانوان و توجه به ظرفیت‌ها و استعداد‌های موجود در این رشته است. همچنین، حضور مسئولان و پیشکسوتان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران رشته دفاع شخصی باشد.

نتایج بخش تیم‌های سه‌نفره

مقام اول: تیم شهید صفری

مقام دوم: تیم ولیعصر ۱

مقام سوم: تیم ساعی ۱

نتایج بخش تیم‌های دونفره

مقام اول: تیم فتح ۱

مقام دوم: تیم فتح ۲

مقام سوم: تیم آریانا

کادر اجرایی مسابقات

- خانم شقایق لنجانی

- خانم نیلوفر لنجانی

- خانم آذر ایمان

- خانم هستی بادکوبه

کادر داوری مسابقات

سر‌داور: خانم میترا سیاهپوش

داوران کنار:

- خانم فرشته فتح‌اللهی

- خانم ملینا بهادر

- خانم زینب خضرائی

- خانم زینب عاطفی

- خانم اکرم اسماعیلی