باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل شده است.

این دفتر در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرده: «این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد.»

منبع: دوران