دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید اعلام کرد: با نام‌گذاری مکان‌های دارای نام رایج و باسابقه، به نام آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای موافقت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل شده است.

 این دفتر در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرده: «این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد.»

منبع: دوران

برچسب ها: حضرت آیت الله خامنه‌ای ، رهبر شهید انقلاب
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