باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر احمد مهدوی اظهار کرد: این حادثه امروز در یک ساختمان نیمه‌ساز در محدوده هشتگرد رخ داد که به محض دریافت گزارش از طریق مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اثر این حادثه، یک کارگر ساختمانی به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت و فرد دیگری نیز مصدوم شد.

رییس اورژانس البرز تصریح کرد: ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در محل حضور یافتند و تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، مصدوم حادثه را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

مهدوی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، بر لزوم رعایت دقیق نکات ایمنی در کارگاههای ساختمانی تاکید کرد و از پیمانکاران و کارفرمایان خواست تا با نصب حفاظ‌های استاندارد و استفاده کارگران از تجهیزات حفاظت فردی به‌ویژه در پیرامون چاهک‌های آسانسور و پرتگاهها، از تکرار چنین حوادث جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.