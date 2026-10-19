معاون شرکت نفت و گاز پارس از آمادگی پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی برای تولید پایدار در آستانه ورود به فصول سرد خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک زارع، معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برای تکمیل فعالیت‌های اجرایی طرح‌های پارس جنوبی گفت: در سال جاری بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اجرایی و راه‌اندازی تجهیزات بخش‌های باقیمانده پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تکمیل و پس از راه‌اندازی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل شده است.

وی افزود: در همین ارتباط، فعالیت‌های اجرایی ساخت و راه‌اندازی کمپرسور واحد نم‌زدایی گاز، کمپرسور واحد بازیابی اتان و پکیج‌های دی‌اکسیدکربن مربوط به سامانه اطفای حریق پالایشگاه تکمیل و به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل شد.

معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تکمیل و تحویل مجموعه‌ای از تجهیزات و واحد‌های پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، از آمادگی این پالایشگاه برای تولید پایدار در آستانه ورود به فصول سرد سال خبر داد.

معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: همچنین فعالیت‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی مخزن بوتان جنوبی و واحد پمپ بنزین پالایشگاه تکمیل و این تجهیزات نیز به بهره‌بردار تحویل شده است؛ علاوه بر این، برنامه‌ریزی لازم برای راه‌اندازی کمپرسور واحد تثبیت میعانات گازی طی یک ماه آینده در دستور کار قرار دارد.

در همین راستا، مهدی قربان، رئیس پروژه سایت خشکی طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز گفت: در ادامه اقدامات انجام‌شده در پالایشگاه این فاز، عملیات ساخت و راه‌اندازی واحد بازیافت گوگرد در راستای بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی پالایشگاه تکمیل شده است و مراحل راه‌اندازی بخش تصفیه گاز‌های باقیمانده (TGTU) و تکمیل فرایند تحویل و تحول آن به بهره‌بردار دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه تکمیل فعالیت‌های اجرایی در بخش خشکی این طرح خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تکمیل بخش‌های باقیمانده پالایشگاه خشکی فاز ۱۳ تا پایان آذرماه سال جاری در دستور کار قرار دارد.