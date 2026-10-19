باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در سفری رسمی وارد تهران شد تا با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کند.

انتظار می‌رود دو وزیر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه تنش‌های پیرامون ایران و تلاش‌های روسیه برای کاهش تنش‌ها در منطقه تبادل نظر کنند.

لاوروف پیش از سفر به ایران، برای شرکت در نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در بحرین حضور داشت.

خبرگزاری تاس روسیه پیش از این گزارش داده بود سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سفر به ایران اقدامات مسکو برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشریح خواهد کرد. همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران میزبان این دیپلمات ارشد روس خواهد بود. دو طرف توجه ویژه‌ای به اقدامات عملی برای تقویت مشارکت جامع راهبردی میان تهران و مسکو خواهند داشت.