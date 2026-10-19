سرگئی لاوروف روز دوشنبه برای گفت‌و‌گو با مقامات ایران وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در سفری رسمی وارد تهران شد تا با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کند.

انتظار می‌رود دو وزیر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه تنش‌های پیرامون ایران و تلاش‌های روسیه برای کاهش تنش‌ها در منطقه تبادل نظر کنند.

لاوروف پیش از سفر به ایران، برای شرکت در نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در بحرین حضور داشت.

خبرگزاری تاس روسیه پیش از این گزارش داده بود سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سفر به ایران اقدامات مسکو برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشریح خواهد کرد. همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران میزبان این دیپلمات ارشد روس خواهد بود. دو طرف توجه ویژه‌ای به اقدامات عملی برای تقویت مشارکت جامع راهبردی میان تهران و مسکو خواهند داشت.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۸:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
سلام
مراقب باشیم فقط میخوان با هر کلکی شده نزدیک انتخابات نفت رو بکشن پایین . مطمئنا بعد انتخابات با خیال راحت میان حمله میکنن .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
برای یک جنگ برق آسا یا یک جنگ طولانی .و فرسایشی آمده اند ،یادمان نرود که ترامپ بعد بسته شدن تنگه هرمز و دست بسته ماندنش اشکارا گفت قبل از شروع جنگ، بسته شدن تنگه هرمز در معادلاتمان گنجانده نشده بود ، یعنی حفظ تنگه هرمز به تنهایی مانع از ادامه جنگ فرسایشی و برگ برنده ایی برای پایان درگیری و جنگ با ماست ،،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کاش جناب عراقچی وزیر محترم امور خارجه به آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با قاطعیت میگفت که آمریکا هیچ راهی ندارد. و باید شروط ایران را بعنوان قدرت چهارم جهان بپذیرد و پایگاه‌های نظامی خودش را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا حدودی دوهزار کیلومتر از اطراف ایران دور بکند و از منطقه غرب آسیا بیرون بروند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
روسیه به جز امتیازگیری فکر هیچی نیست، اگرم الان داره کاری میکنه اول به نفع خودشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
خدا به خیر کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
مگه همین چند روز پیش نبود خبر گذاشتن گفتن لاورف اومده کشور دستو خالی برگشته؟!
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