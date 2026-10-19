باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ایزدی، نماینده ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، در نخستین تجربه حضور خود در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت و با ناکامی در پرس وزنه آخر، فرصت کسب مدال برنز را از دست داد.

رقابت‌های دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در سالن مرکز تجارت و صنعت شهر ناگویا برگزار شد و علیرضا ایزدی، تنها نماینده ایران در این دسته، به مصاف ۹ وزنه‌بردار دیگر رفت.

ایزدی در حرکت نخست موفق شد وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را پرس کند، اما در حرکت دوم در ثبت وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی ناکام ماند تا همه چیز به تلاش سوم او کشیده شود.

ملی‌پوش ایران در حرکت سوم پشت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی قرار گرفت؛ وزنه‌ای که در صورت پرس موفق آن می‌توانست با عبور از رقبای قزاقستانی و هندی، مدال برنز را برای ایران به ارمغان بیاورد.

با این حال، ایزدی در آخرین تلاش خود نیز موفق به ثبت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی نشد تا با همان رکورد ۱۸۰ کیلوگرم به کار پایان دهد و در نخستین حضورش در بازی‌های پاراآسیایی، عنوان پنجم را کسب کند.

در این دسته، مصطفی راضی از عراق با ثبت رکورد ۲۱۲ کیلوگرم و شکستن رکورد جهان، آسیا و بازی‌های پاراآسیایی مقتدرانه به مدال طلا رسید.

یونگ کای چی از چین با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و استانیسلاو شاکی‌یف از قزاقستان با رکورد ۱۸۱ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

مانیش کومار از هند نیز با رکورد مشابه ۱۸۱ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت و علیرضا ایزدی با اختلاف تنها یک کیلوگرم نسبت به رکورد نفرات سوم و چهارم، پنجم شد.

به این ترتیب، ایزدی در نخستین تجربه حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی، با وجود قرار گرفتن در آستانه کسب مدال، از رسیدن به سکو بازماند.