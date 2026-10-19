علیرضا ایزدی، نماینده ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ فرصت کسب مدال برنز را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ایزدی، نماینده ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، در نخستین تجربه حضور خود در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت و با ناکامی در پرس وزنه آخر، فرصت کسب مدال برنز را از دست داد.

رقابت‌های دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در سالن مرکز تجارت و صنعت شهر ناگویا برگزار شد و علیرضا ایزدی، تنها نماینده ایران در این دسته، به مصاف ۹ وزنه‌بردار دیگر رفت.

ایزدی در حرکت نخست موفق شد وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را پرس کند، اما در حرکت دوم در ثبت وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی ناکام ماند تا همه چیز به تلاش سوم او کشیده شود.

ملی‌پوش ایران در حرکت سوم پشت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی قرار گرفت؛ وزنه‌ای که در صورت پرس موفق آن می‌توانست با عبور از رقبای قزاقستانی و هندی، مدال برنز را برای ایران به ارمغان بیاورد.

با این حال، ایزدی در آخرین تلاش خود نیز موفق به ثبت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی نشد تا با همان رکورد ۱۸۰ کیلوگرم به کار پایان دهد و در نخستین حضورش در بازی‌های پاراآسیایی، عنوان پنجم را کسب کند.

در این دسته، مصطفی راضی از عراق با ثبت رکورد ۲۱۲ کیلوگرم و شکستن رکورد جهان، آسیا و بازی‌های پاراآسیایی مقتدرانه به مدال طلا رسید.

یونگ کای چی از چین با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و استانیسلاو شاکی‌یف از قزاقستان با رکورد ۱۸۱ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

مانیش کومار از هند نیز با رکورد مشابه ۱۸۱ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت و علیرضا ایزدی با اختلاف تنها یک کیلوگرم نسبت به رکورد نفرات سوم و چهارم، پنجم شد.

به این ترتیب، ایزدی در نخستین تجربه حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی، با وجود قرار گرفتن در آستانه کسب مدال، از رسیدن به سکو بازماند.

برچسب ها: پاراوزنه برداری ، بازی های پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
رژه کاروان جانفدای ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا+ فیلم و عکس
دعوت کمیته ملی پارالمپیک مجارستان از کارگری
سومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قهرمانی تاریخی آزادکاران ایرانی در قلب آمریکا
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس شهر بابک
معتمدکیا: ‏اظهارنظر‌های تند و هیجانی در ماجرای ورزشگاه قایقران خلاف مصالح ملی است
ماموریت سرخپوشان برای تثبیت صدرنشینی/ رحمتی به استقلال رسید
جامی، اولین فینالیست پاراتکواندو ایران شد
پرسپولیس ۱ - ۰ مس شهر بابک/ گزارش زنده بازی
سه شناگر ایرانی به فینال ۲۰۰ متر انفرادی مردان صعود کردند
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
آخرین اخبار
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۱ - ۰ مس شهر بابک/ گزارش زنده بازی
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند
از دشواری‌های اعزام تا طلای تاریخی؛ روایت محمد صالحی از افتخارآفرینی اسکیت سرعت ایران
قالیباف قهرمانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان را تبریک گفت