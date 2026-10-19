رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام بزرگ‌ترین باند طلا‌های جعلی کشور به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشادرئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: در پی انجام رصد اطلاعاتی شبانه‌روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مازندران موفق به شناسایی و انهدام این باند شدند.

او افزود: اعضای این باند در استان‌های مازندران، تهران، گیلان، قزوین، کرمانشاه، ایلام و برخی استان‌های دیگر با ارائه طلا‌های جعلی به طلافروشی‌ها اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به شیوه و شگرد متهمان گفت: طلا‌های جعلی تولیدشده توسط این باند به‌گونه‌ای ساخته شده بود که حتی طلافروشی‌ها نیز قادر به تشخیص جعلی بودن آنها نبودند.

سرهنگ خورشاد افزود: بر اساس برآورد‌های اولیه، مبلغ کلاهبرداری انجام‌شده توسط این باند تا این لحظه ۲۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

اوگفت: بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی همه شاکیان، کشف ابعاد بیشتر پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی خبرگزاری پلیس اعلام خواهد شد.

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت طلاجات
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