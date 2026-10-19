باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در پی شکل‌گیری صف‌های طویل و افزایش زمان انتظار شهروندان در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت سطح شهر ارومیه فرماندار ارومیه به‌صورت سرزده و میدانی از تعدادی از این جایگاه‌ها بازدید کرد تا از نزدیک در جریان روند عرضه بنزین و مشکلات موجود قرار گیرد.

قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه در این بازدید و در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته هم‌زمانی عوامل مختلفی از جمله نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه و اتمام سهمیه ماهانه سوخت خودروها، محدودیت تعداد کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها و همچنین تداخل صف خودروهای متقاضی استفاده از کارت شخصی با خودروهای نیازمند کارت آزاد از مهم‌ترین دلایل تراکم و کندی روند خدمت‌رسانی شناسایی شد.

وی افزود: در همین راستا و به‌منظور رفع فوری مشکلات شهروندان و روان‌سازی فرآیند سوخت‌گیری مصوبات و تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که افزایش کارت‌های آزاد سوخت و تفکیک صف ها مهمترین آنها است.

عیوضلو تصریح کرد: با تجهیز جایگاه‌های پرتردد به تعداد بیشتری کارت آزاد جهت پاسخگویی به نیاز مراجعان فاقد کارت شخصی و جداسازی صف خودروهایی که از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند از متقاضیان کارت آزاد به‌منظور جلوگیری از راه‌بندان و سرعت‌بخشی به تردد خودروها مشکلات شکل‌گیری صف‌های طویل و افزایش زمان انتظار شهروندان را به حداکثر می رساند.

فرماندار ارومیه در پایان ضمن تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر عملکرد جایگاه‌ها خواستار پیگیری جدی و اجرای فوری تمهیدات اتخاذشده شد تا دغدغه شهروندان در این زمینه به حداقل برسد.