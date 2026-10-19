دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس شهر بابک در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهدای مس شهر بابک به صماف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، علی علیپور، مهدی محبی، مجید عیدی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی، استون اورونوف و محمد خدابنده‌لو

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم مس شهر بابک

قویدل، غلامی، مهدی محمدی، محسن طرحانی، محمدرضا رئوفی منش، جواد پور عوض، مجید تاجیک، زیبر نیک نفس، ولی زاده، هاشمی و عارف قزل

سرمربی: قاسم شهبا

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: داور مسابقه خطای بازیکن مس شهربابک بر روی مجید عیدی را گرفت.

دقیقه ۴: علیپور گل اول را به ثمر رساند، اما بعد از بازبینی صحنه در VAR گل به علت آفساید رد شد.

دقیقه ۸: ارسال بازیکن مس شهربابک را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: ضربه محبی بااختلاف زیاد به بیرون از دروازه مس شهربابک رفت.

دقیقه ۱۳: بازیکن مس شهربابک موقعیت تک به تک را نتوانست وارد دروازه پرسپولیس کند و نیازمند توپ را گرفت.

دقیقه ۱۷؛ داور مسابقه بعد از برخورد توپ به دست بازیکن مس شهر بابک خطای هند تشخیص داد و ضربه ایستگاهی به نفع پرسپولیس گرفت و بعد از بازبینی در VAR این خطا را درست تشخیص داد و به طرحانی بازیکن مس کارت قرمز داد.

دقیقه ۲۳: ضربه ایستگاهی بیفوما به بالای دروازه مس شهر بابک رفت.

دقیقه ۲۴: ارسال بازیکن مس شهر بابک را زارع قطع کرد و مانع رسیدن توپ به حریف شد.

دقیقه ۲۹: ارسال ضربه آزاد بازیکن مس شهر بابک را عیدی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن مس شهربابک را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۲:ضربه محبی را دروازه بان مس شهربابک با واکنش عالی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۳۲: تیوی بیفوما با پاس اورونوف توانست گل اول پرسپولیس را به ثمر برساند.

دقیقه ۳۷: ضربه اورونوف به تیر دروازه مس شهربابک خورد و گل نشد.

دقیقه ۴۱: ضربه عارف قزل با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۴۳: ضربه علیپور را دروازه بان مس شهربابک با کمک تیر دروازه دفع کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۸ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۶: ارسال ضربه کرنر تیکدری با ضربه سر علیپور به بالای دروازه مس شهربابک رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.