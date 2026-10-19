باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای فوتبال پرسپولیس و مس شهر بابک در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهدای مس شهر بابک به مصاف یکدیگر رفتند.
پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، علی علیپور، مهدی محبی، مجید عیدی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی، استون اورونوف و محمد خدابندهلو
سرمربی: مهدی تارتار
قویدل، غلامی، مهدی محمدی، محسن طرحانی، محمدرضا رئوفی منش، جواد پور عوض، مجید تاجیک، زیبر نیک نفس، ولی زاده، هاشمی و عارف قزل
سرمربی: قاسم شهبا
دقیقه ۲: داور مسابقه خطای بازیکن مس شهربابک بر روی مجید عیدی را گرفت.
دقیقه ۴: علیپور گل اول را به ثمر رساند، اما بعد از بازبینی صحنه در VAR گل به علت آفساید رد شد.
دقیقه ۸: ارسال بازیکن مس شهربابک را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۱۱: ضربه محبی بااختلاف زیاد به بیرون از دروازه مس شهربابک رفت.
دقیقه ۱۳: بازیکن مس شهربابک موقعیت تک به تک را نتوانست وارد دروازه پرسپولیس کند و نیازمند توپ را گرفت.
دقیقه ۱۷؛ داور مسابقه بعد از برخورد توپ به دست بازیکن مس شهر بابک خطای هند تشخیص داد و ضربه ایستگاهی به نفع پرسپولیس گرفت و بعد از بازبینی در VAR این خطا را درست تشخیص داد و به طرحانی بازیکن مس کارت قرمز داد.
دقیقه ۲۳: ضربه ایستگاهی بیفوما به بالای دروازه مس شهر بابک رفت.
دقیقه ۲۴: ارسال بازیکن مس شهر بابک را زارع قطع کرد و مانع رسیدن توپ به حریف شد.
دقیقه ۲۹: ارسال ضربه آزاد بازیکن مس شهر بابک را عیدی به کرنر فرستاد.
دقیقه ۳۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن مس شهربابک را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۳۲:ضربه محبی را دروازه بان مس شهربابک با واکنش عالی دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۳۲: تیوی بیفوما با پاس اورونوف توانست گل اول پرسپولیس را به ثمر برساند.
دقیقه ۳۷: ضربه اورونوف به تیر دروازه مس شهربابک خورد و گل نشد.
دقیقه ۴۱: ضربه عارف قزل با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۴۳: ضربه علیپور را دروازه بان مس شهربابک با کمک تیر دروازه دفع کرد.
دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۸ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت.
دقیقه ۴۵+۶: ارسال ضربه کرنر تیکدری با ضربه سر علیپور به بالای دروازه مس شهربابک رفت.
نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.
دقیقه ۴۷: محبی با برخورد به دروازه بان مس شهربابک به زمین خورد و این صحنه مورد بازبینی VAR قرار گرفت، اما ویای آر تشخیص به خطای پنالتی نداد.
دقیقه ۵۲: شوت پورعلی با اختلاف زیاد به بالای دروازه مس شهربابک رفت و گل نشد.
دقیقه ۵۶: ضربه سر جلالی با اختلاف به بیرون از دروازه مس شهربابک رفت.
دقیقه ۶۰: حملات پیاپی پرسپولیس را مدافع مس شهربابک از محوطه جریمه دور کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۶۳: علی علیپور در محوطه جریمه مس شهربابک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه ۶۵: داور مسابقه بعد از بازبینی صحنه خطا بر روی علیپور به VAR مراجعه کرد و بعد از بازبینی صحنه اعلام پنالتی برای پرسپولیس کرد.
دقیقه ۶۷: علی علیپور ضربه پنالتی را به تیر دروازه مس شهربابک زد و گل نشد.
دقیقه ۶۹: ارسال بازیکن مس شهربابک را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۷۲: ارسال ضربه کرنر بازیکن مس شهر بابک را زارع به اوت فرستاد.
دقیقه ۷۴: مجید عیدی با ضربه دیدنی گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه ۷۶: شهرآبادی و ایری به جای علیپور و زارع وارد زمین مسابقه شدند.
دقیقه ۷۸: ارسال بازیکن مس شهر بابک را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۸۰: ضربه ایستگاهی بازیکن مس شهربابک خطرناک به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.
دقیقه ۸۱: شوت خدابنده لو را قویدل گلر مس شهر بابک به کرنر فرستاد.
دقیقه ۸۲: ضربه محبی با اختلاف کم به بیرون از دروازه مس شهربابک رفت.
دقیقه ۸۵: ضربه عیدی با اختلاف زیاد به بالای دروازه مس شهربابک رفت.
دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۹۰+۳: محمد حسین صادقی با ضربه ای دیدنی گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه ۹۰+۴: قویدل در ۲ مرحله مانع گلزنی شهرآبادی مهاجم پرسپولیس شد.
در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.