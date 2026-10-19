شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده نخست فینال رقابت‌های ۱۰۰ متر آزاد مردان سومین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S10 به رقابت با حریفان خود پرداختند و مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

نمایندگان کشورمان به رقابت با ۶ شناگر دیگر از کشورهای اندونزی، قزاقستان، تایلند، هند و کامبوج پرداختند که ضیغمی‌نژاد با زمان ۵۶:۶۸ و ایزدیار با زمان ۵۹:۱۰ و زمان مشابه شناگر ازبکستانی (مشترکا) به ترتیب با قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم فینال مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

این مدال‌ها هفتمین و هشتمین مدال‌های کاروان ورزشی «جان‌فدای ایران قوی» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پاراشنا ، مهران ضیغمی
خبرهای مرتبط
ملی‌پوش پاراشنا رکورد ملی را در مسابقات جهانی شکست
آخرین حضور شاهین ایزدیار در ورزش حرفه‌ای
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قهرمانی تاریخی آزادکاران ایرانی در قلب آمریکا
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس شهر بابک
معتمدکیا: ‏اظهارنظر‌های تند و هیجانی در ماجرای ورزشگاه قایقران خلاف مصالح ملی است
ماموریت سرخپوشان برای تثبیت صدرنشینی/ رحمتی به استقلال رسید
جامی، اولین فینالیست پاراتکواندو ایران شد
پرسپولیس ۱ - ۰ مس شهر بابک/ گزارش زنده بازی
سه شناگر ایرانی به فینال ۲۰۰ متر انفرادی مردان صعود کردند
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
آخرین اخبار
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۱ - ۰ مس شهر بابک/ گزارش زنده بازی
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند
از دشواری‌های اعزام تا طلای تاریخی؛ روایت محمد صالحی از افتخارآفرینی اسکیت سرعت ایران
قالیباف قهرمانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان را تبریک گفت