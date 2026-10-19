معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از واگذاری رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی و پیگیری اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق قنادزاده روز دوشنبه در همایش صادرات غیرنفتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تجاری و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از مسائل فعالان اقتصادی در حوزه واردات، صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفته و برای حل بخشی از این مشکلات، توافق‌ها و تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شده است.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به تاخیر در واردات بازرگانان، برخلاف پرونده‌های تولیدکنندگان، سازوکار مشخص و موثری برای رسیدگی نداشت و این موضوع در مواردی به اعمال جریمه‌های سنگین و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی منجر می‌شد که پس از حدود ۶ تا هفت ماه پیگیری مستمر از بانک مرکزی، توافق شده است رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی واگذار شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل مربوط به این فرایند نیز قرار است ابلاغ شود تا امکان بررسی پرونده‌ها و تصمیم‌گیری درباره بخشودگی یا اعمال جریمه، متناسب با شرایط هر پرونده، فراهم شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن بسته تسهیل تجارت خبر داد و گفت: این بسته پس از حدود ۶ تا هفت ماه رفت‌وبرگشت کارشناسی نهایی شده و بخشی از آن در ساختار دولت به تصویب رسیده است. بخش‌های دیگر نیز در مراحل بررسی و ابلاغ قرار دارد.

به گفته وی، بخش مهمی از این بسته به موضوعاتی همچون رسوب کالا، تأخیر در فرایندهای گمرکی و کاهش موانع پیش روی واردات و صادرات اختصاص دارد و اجرای آن می‌تواند به تسهیل فرایندهای تجاری کمک کند.

پیگیری اصلاح روش‌های بازگشت ارز صادراتی

قنادزاده با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: اصل بازگشت ارز برای گردش اقتصادی کشور ضروری است، اما روش‌های بازگردانی ارز، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان باید متناسب با شرایط فعالیت اقتصادی آن‌ها تعیین شود.

وی افزود: نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک قاعده واحد ارزیابی کرد زیرا شرایط تولیدکنندگان، بازرگانان و سایر گروه‌های صادراتی یکسان نیست. ازاین‌رو، تلاش می‌شود ضمن حفظ اصل ایفای تعهدات ارزی، روش‌های مجاز بازگشت ارز توسعه یابد و محدودیت‌های غیرضروری کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره روش‌های بازگشت ارز و تفاوت میان گروه‌های تولیدی و بازرگانی گفت: این موضوعات همچنان در جلسات کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است و تلاش می‌شود راهکارهای مناسب‌تری برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی سنوات گذشته گفت: بخشی از پرونده‌های فعالان اقتصادی به دلیل اختلاف در محاسبات، محدودیت روش‌های ایفای تعهدات یا شرایط خاص تجاری، همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: در این زمینه، پیگیری‌هایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا امکان تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.

قنادزاده به مشکلات تعهدات ارزی برخی تعاونی‌های مرزنشینی و پیله‌وران اشاره کرد و گفت: پس از ماه‌ها مذاکره و برگزاری جلسات کارشناسی، برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات این گروه‌ها توافق‌هایی حاصل شده است. وی اهمیت اجتماعی و اقتصادی فعالیت مرزنشینان را از جمله ملاحظات این تصمیم‌ها دانست.

وی اضافه کرد: برخی شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، نیز به دلیل مسائل مربوط به واردات بدون انتقال ارز و تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که برای رفع آن‌ها تصمیم‌هایی اتخاذ شده و فرایند اجرایی برخی از این موارد در جریان است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: واردات ، اتاق بازرگانی
خبرهای مرتبط
محمدرضا عارف: امسال واردات بنزین نخواهیم داشت
ضرورت بازنگری در شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی در کردستان
بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع شش‌گانه تولید تدوین شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
آخرین اخبار
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
۱۷ هزار تانکر نفتکش به ردیاب هوشمند مجهز می‌شوند
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
محورهای شمالی خلوت شد
تغییر معماری بازارهای انرژی پاشنه آشیل محاسبات آمریکا
صادرات پسته و زعفران ایران به اروپا باید تسهیل شود
امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی
ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها
رشد ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور
اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو در دو تا سه سال گذشته/ افزایش سهم اسقاط به یک خودرو به ازای تولید هر چهار خودرو