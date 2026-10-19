باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که اعتراضات گسترده در چند کشور اروپایی به مرز هرج‌ومرج نزدیک شده است و این ناآرامی‌ها نشانه‌ای از یک بحران بزرگ به شمار می‌رود.

او با اشاره به گسترش اعتراضات از شهر‌های بزرگ فرانسه به ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی گفت نشانه‌های روشنی از بحران دیده می‌شود. پسکوف در عین حال افزود که هنوز مشخص نیست این بحران ساختاری است یا غیرساختاری.

سخنگوی کرملین همچنین درباره احتمال تغییرات در ترکیب دولت روسیه گفت جابه‌جایی و گردش نیرو‌ها در دولت پدیده‌ای کاملاً طبیعی است.

منبع: بریکینگ نیوز