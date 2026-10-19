سخنگوی کرملین با اشاره به گسترش اعتراضات در چند کشور اروپایی، این ناآرامی‌ها را نشانه‌ای آشکار از بروز یک بحران بزرگ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که اعتراضات گسترده در چند کشور اروپایی به مرز هرج‌ومرج نزدیک شده است و این ناآرامی‌ها نشانه‌ای از یک بحران بزرگ به شمار می‌رود.

او با اشاره به گسترش اعتراضات از شهر‌های بزرگ فرانسه به ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی گفت نشانه‌های روشنی از بحران دیده می‌شود. پسکوف در عین حال افزود که هنوز مشخص نیست این بحران ساختاری است یا غیرساختاری.

سخنگوی کرملین همچنین درباره احتمال تغییرات در ترکیب دولت روسیه گفت جابه‌جایی و گردش نیرو‌ها در دولت پدیده‌ای کاملاً طبیعی است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کرملین ، اعتراضات فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
از گسترش اعتراضات از شهر‌های بزرگ فرانسه به ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی استقبال می کنیم و سران کشور‌های اروپایی شریک جرم جنایت های آمریکا، ناتو، اوکراین، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و هم تروریست ها هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای اروپا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی ناآرامی‌ها در اروپا بوده است
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