باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی کریمی سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان گفت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهرستان اهواز در تاریخ ۲۱ مهرماه و مطالبه وجه از خانواده فرد ربوده‌شده، با توجه به حساسیت و اهمیت پرونده، به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، بررسی‌های فنی، تحلیل سرنخ‌های موجود و تعقیب و مراقبت‌های مستمر، موفق شدند اعضای باند ۳ نفره آدم‌ربایی را شناسایی کرده و اطلاعات لازم درباره جابه‌جایی و محل نگهداری گروگان را به دست آورند.

سرهنگ کریمی با اشاره به اجرای عملیات هدفمند پلیسی تصریح کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ماموران پلیس آگاهی طی چند مرحله عملیات منسجم موفق به دستگیری هر ۳ آدم‌ربا شدند و فرد ربوده‌شده را آزاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات و بازرسی‌های انجام‌شده، ۳ قبضه سلاح سرد شامل شمشیر و قمه، تعدادی طناب و دستبند یک‌بارمصرف و همچنین یک دستگاه خودرو متعلق به مالباخته که در اختیار متهمان قرار داشت، کشف شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا اطلاع از وقوع جرائم، موضوع را از طریق مجاری رسمی به پلیس اطلاع دهند.

کشف کود شیمیایی قاچاق در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه آسیاب در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هماهنگی قضائی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور دیلم به امیدیه به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۳۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی معادل ۱۵ هزار کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

سرهنگ دادوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف، یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آبادان

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات، ۶ باب واحد صنفی قهوه‌خانه و اغذیه‌فروشی به دلیل تخلفاتی از جمله عدم رعایت نکات بهداشتی، استفاده از موارد ممنوعه و نداشتن پروانه کسب، از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان پلمب شدند.

وی تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنفی انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی متصدیان واحدهای صنفی اعلام کرد: نظارت بر فعالیت اصناف ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

کشف ۱۰ دستگاه استخراج رمزارز دیجیتال در خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های صورت‌گرفته، مأموران کلانتری ۱۲ موفق به شناسایی ۲ واحد مسکونی محل نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز دیجیتال شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از انجام بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضائی در بازرسی از این ۲ واحد مسکونی، تعداد ۱۰ دستگاه استخراج رمزارز دیجیتال را کشف و در این رابطه ۲ نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و ارجاع آن به مرجع قضائی گفت: کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده را بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از ماینرها و بهره‌گیری غیرقانونی از شبکه برق می‌تواند موجب افزایش مصرف انرژی، افت ولتاژ و اختلال در تأمین برق شهروندان شود؛ لذا پلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب اخلال در نظم عمومی و زیرساخت‌های شهری شود، برخورد قاطع خواهد کرد.

دستگیری سارقان موبایل‌قاپ حرفه‌ای در اهواز

سرهنگ علی کریمی سرپرست پلیس آگاهی خوزستان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کیف‌و موبایل‌قاپی که سارقان به‌صورت ۲ نفره و تک‌نفره با موتورسیکلت اقدام به سرقت می‌کردند، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی و رصد تخصصی و تلاقی ادله و مستندات جمع‌آوری‌شده، ۲ سارق موبایل‌قاپ را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به کشف یک دستگاه موتورسیکلت و چاقوی به‌کاررفته در سرقت‌ها از مخفیگاه سارقان، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۳۷ فقره سرقت موبایل‌قاپی اعتراف کردند.

سرهنگ کریمی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

دستگیری سارقان سیم برق در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شوش گفت: در پی اعلام وقوع سرقت سیم برق در این شهرستان، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با کار تخصصی و اقدامات پلیسی، ۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ مطهری‌راد بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۷ فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

دستگیری سارقان حین سرقت کابل برق در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: ماموران گشت انتظامی پاسگاه ابوالفارس هنگام گشت‌زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، به ۲ نفر که در حال سرقت و قطع کردن کابل برق بودند مشکوک شدند.

وی افزود: متهمان با مشاهده ماموران قصد متواری شدن از محل را داشتند که با اقدام سریع پلیس دستگیر شدند و در این رابطه حدود ۳۰ متر کابل برق هوایی از سارقان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ شهبازی با تأکید بر توجه مردم نسبت به رعایت هشدارها و توصیه‌های انتظامی در بحث پیشگیری از سرقت، مهم‌ترین هدف پلیس را جلب مشارکت عمومی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم عنوان کرد و از مردم خواست در ارتقای نظم و امنیت با نیروی انتظامی همراهی کنند.

دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در شادگان

سرهنگ کاظم نیسی فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: در پی اعلام وقوع سرقت محتویات داخل خودرو، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره به خودروی متهم که در سرقت‌ها از آن استفاده می‌کرد توقیف شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شد.

سرهنگ نیسی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و خودداری از قرار دادن اشیای قیمتی در داخل خودرو، زمینه وقوع چنین سرقت‌هایی را کاهش دهند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در شهرستان باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ در دستور کار مأموران کلانتری ۳۴ ویس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی ۲ سارق شده و طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی اقلام مسروقه شامل دریل، سنگ‌جت و یک عدد موتور چهار چرخ کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ شیخی سعید با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، اجازه نخواهند داد سارقان و مجرمان امنیت و آسایش مردم را به مخاطره بیندازند.

کشف ماینر غیرمجاز در بهبهان

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر استخراج رمز ارز دیجیتال در منزل مسکونی در شهرستان بهبهان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی به محل شناسایی‌شده اعزام و در بازرسی از مکان مذکور، تعداد ۱۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است، عنوان داشت: یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

منبع: پلیس خوزستان