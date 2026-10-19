باشگاه خبرنگاران جوان - آیین امضای این قراردادها با حضور احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، سلمان خسروی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران و مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و تامین‌کننده دکل‌های حفاری، در ستاد این شرکت برگزار شد.

احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، در این مراسم با اشاره به طی‌شدن مراحل متعدد برای نهایی‌سازی قراردادها، امضای آنها را حاصل ماه‌ها تلاش، پیگیری و همکاری مجموعه‌های مختلف صنعت نفت دانست.

وی افزود: تامین این دکل‌ها نتیجه همکاری مشترک کارفرما و سرمایه‌گذاران داخلی است. پایین‌بودن سال ساخت و نو بودن دکل‌های پیش‌بینی‌شده، اهمیت این قراردادها را دوچندان می‌کند و انتظار می‌رود ورود آنها به چرخه عملیات، زمینه توسعه فعالیت‌های حفاری و افزایش تولید در میادین دریایی کشور را فراهم کند.

به گفته راستی، شرکت نفت فلات قاره ایران برای پاسخ‌گویی به نیازهای عملیاتی خود به دست‌کم ۱۳ دستگاه دکل حفاری دریایی نیاز دارد و تامین چهار دستگاه از این تعداد، بخشی از نیاز شرکت را برطرف خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به تقویت فعالیت‌های نگهداشت، توسعه و افزایش تولید در میادین نفت و گاز خلیج‌فارس کمک کند.

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی برای افزایش تولید

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، نیز با اشاره به نهایی‌شدن قراردادها پس از ماه‌ها پیگیری، این اقدام را بخشی از برنامه شرکت ملی نفت ایران برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز با هدف افزایش تولید نفت کشور اعلام کرد.

وی گفت: این قراردادها در چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی و با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در قالب خرید تضمینی خدمات حفاری و با الگوی تامین، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) منعقد شده‌اند که امکان بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی را برای تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت فراهم می‌کند.

وی افزود: تامین به‌موقع دکل‌ها و ورود آنها به چرخه عملیات، از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این قراردادهاست. بر این اساس، انتظار می‌رود با همکاری نزدیک کارفرما و سرمایه‌گذاران، تعهدات طرفین مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده اجرا شود و تاخیری در تامین و راه‌اندازی تجهیزات رخ ندهد.

مقیسه با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شرکت نفت فلات قاره ایران و اهمیت میادین مشترک تحت مدیریت این شرکت، ابراز امیدواری کرد اجرای موفق قراردادها به تقویت توان عملیاتی، افزایش تولید و بازگشت شرکت به جایگاه مطلوب خود در صنعت نفت کشور منجر شود.

همراهی شرکت‌های داخلی در تامین دکل‌های دریایی

علی دقایقی، مدیرعامل شرکت پتروایران، نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ایران و پیگیری‌های مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، از انتخاب دکل‌های مناسب برای فعالیت در میادین دریایی خلیج‌فارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد تعهدات قراردادی در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به برخی ملاحظات فنی و حقوقی در مسیر اجرای قراردادها، بر ضرورت تعامل و همکاری طرفین برای رفع مسائل و پیشبرد برنامه‌ها تأکید کرد.

علیرضا سلمان‌زاده، مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا، نیز ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌های مولد و تولیدی صنعت نفت را اقدامی ارزشمند و راهبردی دانست و گفت: مشارکت در این حوزه، با وجود امکان انتخاب زمینه‌های کم‌ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های تولیدی کشور است و این رویکرد باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نفت و گاز در آب‌های خلیج‌فارس و شرایط فعالیت کارکنان در مناطق عملیاتی، افزایش تعداد شرکت‌های فعال در حوزه حفاری و تامین دکل و تقویت هماهنگی میان آنها را از الزامات دستیابی به نتایج مطلوب برشمرد.خدامرادی، مدیرعامل شرکت سپهر تجارت دریانوردان، نیز امضای این قراردادها را گامی مهم در تقویت ناوگان حفاری دریایی کشور ارزیابی کرد و گفت: توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در صنعت نفت می‌تواند زمینه افزایش بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خلیج‌فارس، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و لجستیکی انتقال و آماده‌سازی دکل‌های دریایی، بر آمادگی این مجموعه برای اجرای تعهدات در موعد مقرر و ضرورت همکاری نزدیک با کارفرما تأکید کرد.

ورود دکل‌های ۴۰۰ فوتی برای نخستین بار

سلمان خسروی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، نیز در این نشست با اشاره به نیاز این شرکت به دکل‌های حفاری دریایی اظهار کرد: با وجود برگزاری مناقصات متعدد در سال‌های گذشته برای تامین دکل، نتایج مورد انتظار حاصل نشده بود؛ اما با نهایی‌شدن قراردادهای جدید، چهار دستگاه دکل حفاری ۴۰۰ فوتی از انواع خاص و ویژه برای نخستین بار به ناوگان حفاری شرکت افزوده خواهد شد.

به گفته وی، ورود این تجهیزات می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی میادین دریایی ایفا کند و بخشی از نیازهای عملیاتی شرکت، از جمله تامین گاز مورد نیاز تاسیسات ان‌جی‌ال سیری، را پوشش دهد.

خسروی همچنین این قراردادها را از تجربه‌های جدید شرکت ملی نفت ایران در به‌کارگیری الگوی تامین، مالکیت و بهره‌برداری دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری و پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات خود، این طرح به نتایج مورد انتظار برسد.

گفتنی است، قراردادهای خرید خدمات چهار دستگاه دکل حفاری فراساحلی در قالب الگوی تامین، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)، میان احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران و مدیران عامل هلدینگ انرژی گستر سینا و شرکت‌های پتروایران، اکسین پترولیوم خاورمیانه و سپهر تجارت دریانوردان به امضا رسید.

اجرای این قراردادها با هدف نوسازی و تقویت ناوگان حفاری دریایی، تامین تجهیزات مورد نیاز و پشتیبانی از برنامه‌های نگهداشت و افزایش تولید در میادین نفت و گاز خلیج‌فارس دنبال می‌شود.

منبع: شرکت نفت