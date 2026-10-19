باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، فراخوان هفدهمین دوره این جشنواره با محوریت موضوعات روز و مسائل موردنیاز جامعه و با تاکید بر روایت نقش‌آفرینی مردم، مقاومت، عدالت‌خواهی و پیشرفت ایران منتشر شد.

در این دوره، موضوعاتی همچون «بعثت خونخواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «گذار به نظم جدید جهانی»، «اقلیت تسلیم‌طلب»، «دفاع مقدس سوم»، «آرمان روح‌الله»، «عدالت»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دژ دانش» به‌عنوان اولویت‌های محتوایی جشنواره معرفی شده‌اند.

همچنین بخش ویژه «ملت مبعوث» با موضوعاتی از جمله نقش‌آفرینی مردم در تحولات سیاسی، کنشگری گروه‌های مردمی و دانشجویی، تعاون اجتماعی، جهاد تبیین و روایت امید و خودباوری مردم در نظر گرفته شده است. جزییات آغاز این بخش ویژه، به‌زودی و در قالب‌های متنوع‌تر اعلام خواهد شد.

فیلم داستانی، مستند، پویانمایی و نماهنگ در بخش رقابتی

بخش رقابتی هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌های متنوعی از تولیدات تصویری را در بر می‌گیرد. فیلم داستانی در گونه‌های کوتاه، نیمه‌بلند، بلند و تله‌فیلم، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ و تولیدات تلویزیونی شامل برنامه ترکیبی، برنامه واقعیت‌نما، مستند مسابقه و گزارش خبری از جمله قالب‌های این بخش هستند.

صفحات مجازی انسان‌محور و محتوامحور، برنامه اینترنتی، ولاگ و تولیدات کوتاه، آثار ویدئویی تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی و فیلم‌نامه در قالب طرح، سیناپس یا فیلم‌نامه کامل داستانی، سریال، پویانمایی و طرح فیلم‌نامه مستند نیز امکان حضور در این دوره را دارند.

فراخوان فیلم‌سازان نوجوان و اکران مردمی

بخش «فیلم‌ما» با هدف مشارکت فیلم‌سازان نوجوان حداکثر ۱۸ سال، به‌صورت مستقل برگزار می‌شود. علاقه‌مندان این بخش می‌توانند با استفاده از هر نوع دوربین تصویربرداری یا تلفن همراه، متناسب با موضوعات فراخوان فیلم بسازند و اثر خود را به جشنواره ارسال کنند.

اکران مردمی نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جشنواره عمار، با هدف گسترش نمایش آثار سینمای انقلاب اسلامی و افزایش دسترسی مخاطبان به این تولیدات دنبال می‌شود. دبیرخانه جشنواره از فعالان فرهنگی، دانشجویان، دانش‌آموزان، ائمه جماعت مساجد، هیات‌های مذهبی و عموم علاقه‌مندان دعوت کرده است برای مشارکت در اکران مردمی ثبت‌نام کنند.

با توجه به گسترش اجتماعات مردمی، نمایش فیلم در میدان‌ها و خیابان‌های سراسر کشور از اولویت‌های امسال شبکه اکران مردمی جشنواره خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با نهضت «سینما خیابان» به فراخوان این طرح در تارنمای جشنواره مراجعه کنند.

دعوت از مردم برای حمایت از آثار سینمایی

بخش «جوایز مردمی» نیز با هدف نزدیک‌کردن تولیدات سینمایی به زندگی و دغدغه‌های واقعی مردم برگزار می‌شود. در این بخش، افراد حقیقی، تشکل‌های مردمی و موسسات می‌توانند به فیلم‌سازانی که آثاری متناسب با موضوعات و دغدغه‌های موردنظر آنان تولید کرده‌اند، جوایز نقدی، غیرنقدی یا معنوی اختصاص دهند.

شرایط ثبت‌نام و زمان‌بندی جشنواره

بر اساس مقررات بخش رقابتی، ثبت‌نام آثار در تارنمای جشنواره به نشانی ammarfilm.ir و دریافت کد پیگیری الزامی است. آثار ارسالی نباید در دوره‌های پیشین جشنواره شرکت کرده باشند و تنها آثاری که در سال ۱۴۰۳ و پس از آن ساخته شده‌اند، پذیرفته می‌شوند.

نسخه باکیفیت آثار باید به‌صورت فیزیکی یا از طریق درج لینک بارگیری در فرم ثبت‌نام به دبیرخانه تحویل داده شود. فیلم‌های ارسالی نیز باید با فرمت H.۲۶۴ و حداقل ابعاد ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل باشند.

مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. نمایش مرکزی آثار به‌صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در بسترهای جشنواره در دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. همچنین اکران‌های مردمی آثار منتخب در شهرها و روستاهای کشور، به‌صورت حضوری و مجازی، از دی‌ماه ۱۴۰۵ تا پاییز ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۹۵۳۰۰ تماس بگیرند یا از طریق شناسه روابط عمومی جشنواره در پیام‌رسان‌های ایتا و بله به نشانی Ammarfilm_۱۳۸۹@ با دبیرخانه ارتباط برقرار کنند.

نشانی دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر.