متقاضیان شرکت در سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تا پایان مهر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آنچه در فراخوان سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آمده است، هنرمندان فرصت داشتند تا ۲۵ مهر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند، اما بنا به درخواست علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد، مرضیه برومند دبیر جشنواره، مهلت ارائه آثار را تا پایان مهر تمدید کرد.

هنرمندان می‌توانند با استفاده از فرصت سه‌روزه باقی‌مانده، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

این دوره از جشنواره دارای هشت بخش است: «مسابقه تئاتر ویژه خردسالان»، «مسابقه تئاتر ویژه کودکان»، «مسابقه تئاتر ویژه نوجوانان»، «مسابقه آثار فضای باز و دیگرگونه‌های اجرایی»، «مسابقه نمایشنامه‌نویسی»، «نمایش‌های ملل»، «تئاتر ملل» و «کارگاه‌های علمی - پژوهشی و انتقال تجربه».

به نقل از ستاد خبری جشنواره، همچنین، این دوره از جشنواره پذیرای نمایش‌هایی خواهد بود که اجرا شده یا آماده اجرا باشند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ، تئاتر
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