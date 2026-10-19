باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مازیار حسینی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره روند بورسی شدن شرکت‌های این مجموعه اظهار کرد: این روند همچنان ادامه دارد، اما باید توجه داشت که فرایند بورسی کردن شرکت‌ها پروسه خاص خود را دارد. این پروسه برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های ما نیز وجود دارد و برخی از آنها در مسیر ورود به بورس هستند. فکر می‌کنم تا پایان امسال یک یا دو عرضه اولیه دیگر نیز خواهیم داشت.

حسینی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه گفت: شفافیت به معنای حاکم شدن نظم و قاعده بر مدیریت خودمان است؛ به‌گونه‌ای که همه بتوانند عملکرد ما را ببینند. از همه مهم‌تر، باید مردم را در دارایی‌های ارزشمند شریک کنیم.

او در پاسخ به پرسشی درباره کوچک بودن بازار سرمایه در مقایسه با اقتصاد کشور و راهکار ترغیب شرکت‌های تولیدی برای ورود به بورس اظهار کرد: فرمایش شما کاملاً درست است. بازار سرمایه ما در مقایسه با اقتصاد کشور باید رشد بسیار زیادی داشته باشد.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان افزود: در سال‌های اخیر استقبال خوبی از بازار سرمایه شده است و به نظر من، مسئولان مربوطه نیز تلاش زیادی انجام می‌دهند. حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ به سمت بورس می‌تواند مؤثر باشد.

حسینی تأکید کرد: به نظر من، یکی از راه‌هایی که کشور می‌تواند از طریق آن شفافیت را افزایش دهد و با فساد مقابله کند، بورسی کردن بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است.

او ادامه داد: اگر بنگاه‌های بزرگ وارد بورس نشوند، نه رشد اقتصادی کشور به شکل صحیح محقق خواهد شد و نه مردم می‌توانند آن‌گونه که باید از بازار‌های کاذب خارج شوند و در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که از حفظ دارایی خود در آن اطمینان داشته باشند.

شرکت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف نیستند

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان در پاسخ به پرسشی درباره آمار مالیات پرداختی این مجموعه در شش‌ماهه نخست سال و این موضوع که آیا بنیاد همچنان مالیات پرداخت می‌کند یا خیر، گفت: این سؤال بسیار جالبی است، اما باید توضیح بدهم که ما در بنیاد یک گروه اقتصادی داریم و من مسئولیت بخش اقتصادی بنیاد را بر عهده دارم.

او تصریح کرد: هیچ شرکتی در گروه اقتصادی بنیاد مستضعفان وجود ندارد که از پرداخت مالیات معاف باشد.

حسینی ادامه داد: در تعریف اولیه بنیاد مستضعفان، فعالیت‌هایی که در راستای مأموریت اصلی بنیاد، یعنی محرومیت‌زدایی، انجام می‌شوند، در چارچوب فعالیت‌های محرومیت‌زدایی قرار می‌گیرند و از مالیات معاف هستند؛ اما فعالیت‌های اقتصادی بنیاد حتماً مالیات پرداخت می‌کنند و امکان ندارد که مالیات ندهند.

او با اشاره به برداشت‌های نادرست در این زمینه اظهار کرد: این موضوع نوعی خلط مبحث است که گاهی از سوی برخی افراد مطرح و تکرار می‌شود. امیدوارم این مسئله روشن شود اساساً فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تابعه بنیاد از پرداخت مالیات معاف نیستند.

در ادامه جواد نصیری مدیرعامل نماد سیمکات که بناست در فرابورس چهارشنبه عرضه اولیه شود در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نوسان عرضه مواد اولیه در بورس کالا گفت: برای استفاده از ظرفیت کامل تولید، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز از بازار آزاد، به دنبال واردات آلومینیوم از تاجیکستان و روسیه هستیم. البته تاکنون مشکل اساسی در این زمینه نداشته‌ایم، اما بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنیم.