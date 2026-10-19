\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0631\u0698\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u062d\u0628\u0648\u062d\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0634\u0645 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u062a\u06cc \u062e\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n