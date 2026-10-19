باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تخریب و آتش‌زدن پرچم آمریکا در آرژانتین + فیلم

پرچم آمریکا در جریان اعتراضات در آرژانتین تخریب به و آتش کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معترضان در آرژانتین در بحبوحه افزایش خشم عمومی نسبت به سیاست‌های ریاضتی خاویر میلی، رئیس‌جمهور این کشور، و کاهش بودجه دانشگاه‌ها، پرچم آمریکا را پایین کشیده و به آتش کشیدند.

مطالب مرتبط
تخریب و آتش‌زدن پرچم آمریکا در آرژانتین + فیلم
young journalists club

اعتراضات جهانی به افزایش قیمت انرژی و تبعات ماجراجویی نظامی آمریکا + فیلم

تخریب و آتش‌زدن پرچم آمریکا در آرژانتین + فیلم
young journalists club

صحنه‌ای جنجالی در آمریکا + فیلم

تخریب و آتش‌زدن پرچم آمریکا در آرژانتین + فیلم
young journalists club

آتش زدن پرچم آمریکا در دوبلین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۵۸۴

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۵۵۶

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۵۲۹

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۳۹۸

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۳۴۸

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha