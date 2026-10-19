باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله مازندران ضمن قدردانی از تلاش شرکت‌های حمل‌ونقل و توزیع آرد، بر ضرورت حمل به‌موقع محموله‌ها به نانوایی‌ها و رعایت نظم و استمرار در توزیع آرد در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار توجه به الزامات این فرایند برای جلوگیری از بروز وقفه در تأمین آرد نانوایی‌ها شد.

اوهمچنین با قدردانی از تلاش‌های نانوایان استان، به‌ویژه در روز‌های دشوار جنگ، آنان را قشری شریف و متعهد به نظام و مردم دانست و افزود: نانوایان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و تلاش‌های آنان در تأمین مستمر نان، به‌ویژه در شرایط دشوار، شایسته قدردانی است.

جعفری با تأکید بر ضرورت حمایت از این قشر زحمتکش، گفت: باید بهترین خدمات را به نانوایان ارائه دهیم و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم؛ چراکه نباید هیچ اختلالی در مسیر خدمت‌رسانی این قشر و تأمین نان مورد نیاز مردم ایجاد شود.