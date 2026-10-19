باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا محمدحسینی تختی روز دوشنبه گفت: در همین مدت جابجایی مواد معدنی از ۷۰۲ هزار و ۴۰۲ تن به یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن افزایش یافت که بیانگر افزایش ۵۶ درصدی است.

وی اضافه کرد: جابه‌جایی محموله گوگرد نیز از ۳۰ هزار و ۲۲ تن با افزایشی ۶۸ درصدی به ۵۰ هزار و ۵۲۳ تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارتقا پیدا کرد.

برنامه ریزی برای افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری

محمدحسینی تختی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک میزان ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی در این بندر افزوده خواهد شد.

وی پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با سازمان‌های همجوار را از راهبردهای افزایش و روند صعودی حجم حمل‌ونقل ریلی انواع محموله‌ها در بندر شهید رجایی دانست و گفت: تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تعامل مستقیم با اداره‌کل راه‌آهن استان از دلایل مهم افزایش آمار عملکرد ۶ ماهه حوزه حمل‌ونقل ریلی در بندر شهید رجایی است.