مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با وجود چالش‌های ناشی از تحمیل جنگ ظالمانه و کاهش اولیه ترافیک ریلی، ترانزیت بخش ریلی آهن آلات بندر شهید رجایی در ۶ ماهه نخست سال جاری، با جهشی بی‌سابقه از ۱۳ هزار و ۸۵۷ تن به ۴۶ هزار و ۹۶ تن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا محمدحسینی تختی روز دوشنبه گفت: در همین مدت جابجایی مواد معدنی از ۷۰۲ هزار و ۴۰۲ تن به یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن افزایش یافت که بیانگر افزایش ۵۶ درصدی است.

وی اضافه کرد: جابه‌جایی محموله گوگرد نیز از ۳۰ هزار و ۲۲ تن با افزایشی ۶۸ درصدی به ۵۰ هزار و ۵۲۳ تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارتقا پیدا کرد.

برنامه ریزی برای افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری

محمدحسینی تختی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک میزان ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی در این بندر افزوده خواهد شد.

وی پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با سازمان‌های همجوار را از راهبردهای افزایش و روند صعودی حجم حمل‌ونقل ریلی انواع محموله‌ها در بندر شهید رجایی دانست و گفت: تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تعامل مستقیم با اداره‌کل راه‌آهن استان از دلایل مهم افزایش آمار عملکرد ۶ ماهه حوزه حمل‌ونقل ریلی در بندر شهید رجایی است.

برچسب ها: بندر شهید رجایی ، جنگ تحمیلی
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