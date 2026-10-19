باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع فصل سرما و وزش باد‌های پاییزی، نخستین کار طبیعی همه ما چرخاندن درجه پکیج یا روشن کردن شعله‌های بخاری است.

ما ایرانی‌ها اغلب عادت کرده‌ایم خانه را تا حدی گرم کنیم که با لباس‌های نازک تابستانی در اتاق‌ها بچرخیم و هر وقت دمای خانه خیلی بالا رفت، به جای کم کردن شعله، پنجره را باز کنیم.

این شیوه مصرف، علاوه بر سنگین کردن قبض گاز، منابع انرژی کشور را هم تحت فشار قرار می‌دهد. خوشبختانه برای اصلاح این رویه، نیازی به تحمل سرما یا هزینه‌های سنگین نیست. با چند مهارت ساده و راهکار عملی می‌توانید با حفظ راحتی مصرف گاز را به‌طور چشمگیری کاهش دهید.

کنترل هوشمندانه دما و اصلاح پوشش در منزل

نخستین و موثرترین گام برای مدیریت مصرف گاز، تغییر الگوی ذهنی ما درباره دمای رفاه در خانه است.

دمای استاندارد و سالم برای فضای داخلی خانه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تعریف می‌شود. هر یک درجه کاهش دمای ترموستات یا ترموستات رادیاتور، مصرف سوخت شما را حدود ۶ درصد کاهش می‌دهد.

به جای آنکه فضای خانه را مانند تابستان داغ نگه دارید، لباس‌های مناسب فصل بپوشید. استفاده از یک بلوز آستین‌بلند یا جلیقه گرم و جوراب پشمی در منزل، حس مطبوعی از گرمایش ایجاد می‌کند و نیاز به بالا بردن درجه بخاری را از بین می‌برد.

همچنین اگر از پکیج یا شوفاژ استفاده می‌کنید، حتما رادیاتور اتاق‌هایی را که رفت‌وآمد کمتری در آنها جریان دارد، خاموش یا کم کنید و در آن اتاق‌ها را ببندید تا گرمای تولیدشده در بخش‌های اصلی خانه متمرکز شود.

عایق‌کاری منافذ خروج گرما با راهکار‌های کم‌هزینه

بخش عمده‌ای از اتلاف حرارتی در منازل از طریق درز پنجره‌ها و در‌های ورودی رخ می‌دهد. شما می‌توانید با هزینه‌ای بسیار اندک و بدون نیاز به تکنسین، جلوی این فرار گرمایی را بگیرید.

استفاده از نوار‌های درزگیر اسفنجی یا سیلیکونی دور تا دور پنجره‌ها و در‌های بالکن، مانع از ورود جریان هوای سرد و خروج هوای گرم می‌شود. برای بخش پایینی در ورودی ساختمان نیز نصب درزگیر‌های برسی یا غلتکی موکت بسیار گره‌گشا است.

یکی دیگر از ترفند‌های فوق‌العاده کاربردی، قرار دادن یک ورق عایق آلومینیومی یا حتی فویل ساده آشپزخانه روی یک لایه آکاسیو در پشت رادیاتور‌ها است. این کار باعث می‌شود گرمایی که جذب دیوار پشتی می‌شود، به داخل فضای اتاق بازتاب یابد و بازدهی شوفاژ چند برابر شود.

مدیریت پرده‌ها و استفاده از هوش طبیعی طبیعت

پنجره‌ها در طول روز می‌توانند منبع مجانی گرمایش باشند و در طول شب به بزرگ‌ترین عامل سرد شدن خانه تبدیل شوند. در روز‌های آفتابی پاییز و زمستان، پرده‌ها را به‌طور کامل کنار بزنید تا نور خورشید فضای داخل را گرم کند. اما به محض غروب آفتاب، پرده‌های ضخیم و پاییزی را بکشید. پرده‌های پرچین و ضخیم مانند یک لایه عایق در برابر شیشه سرد عمل می‌کنند و مانع از تبادل حرارتی می‌شوند. دقت کنید که بلندای پرده نباید روی رادیاتور‌ها را بپوشاند؛ زیرا پوشاندن شوفاژ با پرده، جریان گردش هوای گرم را مسدود می‌کند و گرما را پشت پرده محبوس می‌سازد.

سرویس و هواگیری به موقع وسایل گرمایشی

کارایی تجهیزات گرمایشی ارتباط مستقیمی با میزان مصرف گاز دارد.

قبل از آغاز جدی سرما، حتما رادیاتور‌ها را هواگیری کنید. وجود هوا در لوله‌ها باعث می‌شود نصف رادیاتور سرد بماند و پکیج برای جبران آن با حداکثر توان کار کند. همچنین رسوب‌زدایی سالانه پکیج و تنظیم شعله بخاری‌های گازی توسط متخصص، مصرف سوخت را به حداقل می‌رساند.

با رعایت همین چند مهارت ساده، نه‌تنها گرمایی دلپذیر و یکنواخت در خانه تجربه می‌کنید، بلکه با کاهش چشمگیر ارقام قبض گاز، هزینه‌های خانوار را به‌خوبی مدیریت خواهید کرد.

منبع: فارس