باشگاه خبرنگاران جوان - انفجار کوره در کارخانه «فروآلیاژ متحد شرق آسیا» در شهرک صنعتی شماره ۲ اسلام‌آبادغرب، حادثه‌ای مرگبار رقم زد؛ حادثه‌ای که در پی آن چهار نفر، شامل مدیر چینی کارخانه، یک تبعه دیگر چین و دو کارگر ایرانی، دچار سوختگی شدند و مدیر کارخانه پس از انتقال به مرکز درمانی، بر اثر شدت جراحات جان باخت.

فرهاد شهبازی، فرماندار اسلام‌آبادغرب درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: این حادثه در کارخانه فروآلیاژ واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ این شهرستان رخ داد. بلافاصله پس از وقوع انفجار، نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: مدیر چینی کارخانه به دلیل شدت سوختگی برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان سوانح سوختگی گلستان کرمانشاه انتقال یافت و در این مرکز بستری شد، اما با وجود اقدامات درمانی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

فرماندار اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: سه مصدوم دیگر حادثه، شامل یک تبعه چین و دو کارگر ایرانی، پس از دریافت خدمات درمانی در بیمارستان اسلام‌آبادغرب به‌صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

علت انفجار کوره در دست بررسی

فرماندار اسلام‌آبادغرب اعلام کرد که علت وقوع این حادثه در دست بررسی قرار دارد. جزئیات بیشتری درباره عوامل منجر به انفجار و نتایج بررسی‌های کارشناسی در اطلاعات منتشرشده در گزارش مبنا ارائه نشده است.

کارخانه فروآلیاژ؛ طرحی با سرمایه‌گذاری خارجی

کارخانه فروآلیاژ متحد شرق آسیا از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک صنعتی اسلام‌آبادغرب است که با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی و با هدف تولید فروآلیاژ سیلیس منیزیم راه‌اندازی شده است.

این واحد صنعتی ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار تن محصول را دارد. محصولات آن در صنایع فولاد برای بهبود خواص و افزایش مقاومت فولاد به کار می‌روند و اجرای این طرح با هدف تأمین بخشی از نیاز داخلی و کاهش وابستگی به واردات دنبال شده است.