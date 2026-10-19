ژاپن و آمریکا رزمایش مشترک «شمشیر تیز ۲۰۲۷» را با مشارکت حدود ۵۶ هزار نظامی و نیرو‌هایی از هفت کشور دیگر آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژاپن و آمریکا روز دوشنبه رزمایش مشترک نظامی گسترده‌ای را با مشارکت حدود ۵۶ هزار نیروی نظامی آغاز کردند. این رزمایش برای نخستین بار شاهد حضور موشک‌های ضدکشتی دوربرد جدید ژاپن خواهد بود.

بر اساس بیانیه منتشرشده در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی و توزیع محتوای رسانه‌ای ارتش آمریکا موسوم به «DVIDS»، رزمایش «شمشیر تیز ۲۰۲۷» با برگزاری مراسم افتتاحیه در جزیره ایشیگاکی ژاپن آغاز شده و تا ۲۹ اکتبر ادامه خواهد داشت.

در این رزمایش حدود ۴۵ هزار نیروی نیرو‌های دفاع از خود ژاپن و ۱۱ هزار نظامی آمریکایی، در کنار نیرو‌هایی از استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، نیوزیلند و فیلیپین شرکت دارند.

کره جنوبی و انگلیس نیز ناظرانی را به این رزمایش اعزام کرده‌اند.

این رزمایش دوسالانه که هجدهمین دوره آن برگزار می‌شود، حوزه‌هایی از جمله دفاع هوایی و موشکی، حفاظت از تأسیسات، پشتیبانی لجستیکی، تخلیه مجروحان و عملیات دریایی را در بر می‌گیرد.

روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون» گزارش داد که موشک هدایت‌شونده سطح‌به‌کشتی ژاپنی از نوع «تایپ ۲۵» برای نخستین بار در این رزمایش شرکت می‌کند.

برد این موشک حدود هزار کیلومتر (۶۲۱ مایل) اعلام شده است. قرار است از آن در عملیات‌های شبیه‌سازی‌شده استفاده شود و شلیک واقعی صورت نگیرد.

همچنین تفنگداران دریایی آمریکا سامانه‌های موشکی ضدکشتی «ان‌ام‌ای‌سیس» و تجهیزات دفاع هوایی «مادیس» را در جزایر جنوب‌غربی ژاپن، در نزدیکی تایوان، مستقر می‌کنند.

این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها میان چین و ژاپن بر سر تایوان افزایش یافته و نفوذ نظامی و اقتصادی چین در منطقه گسترده‌تر آسیا و اقیانوسیه نیز رو به گسترش است.

ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین از متحدان نظامی آمریکا در این منطقه به شمار می‌روند. حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در ژاپن و ۳۹ هزار نفر دیگر در کره جنوبی مستقر هستند. فیلیپین نیز دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه‌های نظامی خود را فراهم کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رزمایش نظامی ، آمریکا و ژاپن
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