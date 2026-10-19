باشگاه خبرنگاران جوان - جیم کاوانا در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت آمریکا و اسرائیل با وجود اقدامات نظامی و فشارهای سیاسی، به اهداف موردنظر خود علیه ایران دست نیافته‌اند و اقداماتشان به تشدید بحران اقتصادی و مشکلات نظامی و سیاسی برای واشنگتن منجر شده است. او درباره احتمال محاسبات اشتباه و تصمیم‌های خطرناک در آینده نزدیک از سوی واشنگتن هشدار داد.

او گفت نیروهای مسلح ایران از خطرات احتمالی آگاه‌اند و برای مقابله با آن آمادگی دارند؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت آمادگی دفاعی و حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران در برابر تهدیدهای خارجی را برجسته می‌کند.