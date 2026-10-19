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تحلیلگر آمریکایی: ماجراجویی نظامی علیه ایران می‌تواند بحران اقتصادی را تشدید کند + فیلم

جیم کاوانا، پژوهشگر و تحلیلگر آمریکایی، با اشاره به ناکامی آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود علیه ایران، نسبت به افزایش تنش‌ها و احتمال تصمیم‌گیری‌های خطرناک از سوی واشنگتن و تل‌آویو هشدار داد و بر آمادگی نیرو‌های مسلح ایران برای دفاع از حاکمیت ملی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیم کاوانا در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت آمریکا و اسرائیل با وجود اقدامات نظامی و فشارهای سیاسی، به اهداف موردنظر خود علیه ایران دست نیافته‌اند و اقداماتشان به تشدید بحران اقتصادی و مشکلات نظامی و سیاسی برای واشنگتن منجر شده است. او درباره احتمال محاسبات اشتباه و تصمیم‌های خطرناک در آینده نزدیک از سوی واشنگتن هشدار داد.

او گفت نیروهای مسلح ایران از خطرات احتمالی آگاه‌اند و برای مقابله با آن آمادگی دارند؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت آمادگی دفاعی و حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران در برابر تهدیدهای خارجی را برجسته می‌کند.

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