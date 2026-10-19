باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، با ابراز نگرانی از تکرار چرخه تشدید و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه را تضعیف کند. وی تأکید کرد که اسلام‌آباد با تهران در تماس است و برای کاهش اختلافات میان ایران و آمریکا تلاش می‌کند.

چودری اعلام کرد که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان طی ماه‌های گذشته با هدف تقویت خویشتن‌داری و جلوگیری از تشدید تنش‌ها، ارتباطات خود با ایران را حفظ کرده است.

سخنگوی ارتش پاکستان درباره نقش اسلام‌آباد در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان تهران و واشنگتن نیز گفت که تعامل این کشور با طرف‌های مربوطه با هدف کاهش اختلافات و ترغیب آنها به دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک انجام می‌شود.

چودری در ادامه، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، علیه ایران، نسبت به تداوم الگوی تشدید و کاهش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرد. وی گفت پاکستان و شرکای منطقه‌ای آن در تلاش‌اند از گسترش دامنه جغرافیایی درگیری‌ها و تشدید نظامی آنها جلوگیری کنند.

سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا اسلام‌آباد پس از حملات نیرو‌های یمنی به عربستان سعودی، هشداری مستقیم به تهران منتقل کرده است، این موضوع را تأیید یا رد نکرد؛ با این حال، تأکید کرد که رایزنی‌های دیپلماتیک پاکستان همچنان بر کاهش تنش‌ها متمرکز است.

چودری در پایان هشدار داد که ادامه رویارویی‌های منطقه‌ای به سود کشور‌های درگیر نخواهد بود و بر ضرورت مذاکره و استفاده از مسیر‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات تأکید کرد.

منبع: بلوچستان پلاس