رئیس سازمان منابع طبیعی از کاهش ۸۰ درصدی مساحت حریق در کشور با تکیه بر پایش هوشمند منابع طبیعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشور به‌عنوان یک سرمایه و امانت بین‌نسلی برای هر کشوری محسوب می‌شوند و هر ملتی باید بتواند منابع طبیعی خود را به‌عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده حفظ کند.

وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اساس قانون، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و وظایف خود را به موضوع حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های جنگلی و مرتعی اختصاص داده است، حفاظت فیزیکی را یکی از مصادیق حفاظت از منابع طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: این نوع حفاظت توسط یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اذعان کرد: در جلسه شورای حفاظت، راهبردها، برنامه‌ها و عملکرد یگان حفاظت و موضوعات مربوط به حفاظت در سازمان را رصد و پایش و برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی آینده را برای استان‌ها و یگان‌های حفاظت استانی تبیین می‌کنیم. امروز مرحله دوم توزیع تجهیزات و اقلام یگان حفاظت انجام شد و ادارات کل منابع طبیعی کشور از این تجهیزات بهره‌مند خواهند شد.

افلاطونی با بیان اینکه هدف ما این است که بتوانیم یگان‌های حفاظت را به امکانات و تجهیزات اولیه دفاع شخصی و تجهیزات مربوط به مدیریت حریق مجهز کنیم، مطرح کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در دست اقدام داریم، پایش و مانیتورینگ هوشمند عرصه‌های منابع طبیعی است. با افزایش 60 دوربین در تعداد دوربین‌های نصب‌شده در کشور، این بخش را بهبود بخشیده‌ایم.

وی با بیان اینکه همچنین مرکز مانیتورینگ و پایش سازمان به‌طور کامل فعال است و امکان بازدید خبرنگاران از این مرکز نیز وجود دارد و با تأکید بر ضرورت سازماندهی نیروهای مردمی گفت: موضوع دیگر، سازماندهی نیروهای مردمی تحت عنوان همیاران طبیعت است. باید با برنامه‌ریزی، این نیروها را تقسیم‌بندی کنیم و آموزش‌های لازم به آن‌ها داده شود تا بتوانند در حفاظت از منابع طبیعی کمک‌حال ما باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره میزان استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: مرکز مانیتورینگ و پایش سازمان منابع طبیعی، با وجود اینکه دشمن صهیونیستی و آمریکایی سازمان ما را مورد اصابت بمب و موشک قرار داد و بخشی از تجهیزات ما از بین رفت، با همکاری دستگاه‌های مربوطه و همت همکاران و جنگلبانان ما مجدداً راه‌اندازی و تکمیل شد.

افلاطونی افزود: در مرکز مانیتورینگ و پایش سازمان، هم از تصاویر زمینی و اپتیکی دوربین‌های نصب‌شده و هم از تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم و توانسته‌ایم عرصه‌های کشور را به‌ویژه در حوزه حریق، به‌خوبی پایش و رصد کنیم. حاصل این اقدامات و برنامه‌ها، به‌ویژه پایش و رصد هوشمند منابع طبیعی، کاهش حدود 80 درصدی مساحت حریق در سال جاری بوده است.