آموزش ۱۱ هزار نفر-ساعت جوامع محلی، بیانگر اولویت راهبردی در محیط زیست کردستان است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: در نیمه نخست سال جاری با اجرای ۲۶۵ برنامه آموزشی و ثبت بیش از ۱۱ هزار نفر-ساعت آموزش برای جوامع محلی، دانش‌آموزان و دهیاران، گام بلندی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیستی برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرزاد زندی با اعلام این خبر بر نقش بنیادین آموزش همگانی در حفاظت از محیط زیست استان تأکید کرد و ادامه داد: حفاظت پایدار از طبیعت و گونه‌های ارزشمند منطقه بدون همراهی آگاهانه و مسئولانه جوامع محلی و ساکنان حاشیه مناطق تحت مدیریت میسر نمی‌شود. از این روی ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و جلب مشارکت عمومی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما در سال جاری است.

وی تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی مذکور با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و محیط‌بانان در تمامی شهرستان‌های استان اجرا شده است که در این میان، اجرای طرح «یک ساعت با محیط‌بان» نقش مؤثری در انتقال تجربه‌ها و ارزش‌های زیست‌محیطی به نسل‌های آینده و دانش‌آموزان داشته است.

وی افزود: علاوه بر آموزش جوامع محلی، توانمندسازی درون‌سازمانی نیز در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته و در همین راستا، ۲ هزار و ۷۰۰ نفر-ساعت دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان برگزار شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تاکید کرد: استمرار این اقدامات آموزشی و ترویجی، ضمن کاهش چالش‌های محیط زیستی نظیر تخریب زیستگاه‌ها و شکار غیرمجاز، به توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال اکوسیستم‌های حساس استان از جمله مناطق حفاظت‌شده و تالاب‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

منبع:محیط زیست کردستان

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست کردستان ، دانش‌آموزان
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