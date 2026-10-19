مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از تکمیل و واگذاری ۳۷۲ واحد مسکن روستایی به مددجویان این نهاد از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره گفت: این واحدها با زیربنای ۵۰ مترمربع و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده‌اند.

وی هزینه ساخت هر واحد را حدود ۹۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ۴۵۰ میلیون تومان از این مبلغ از سوی کمیته امداد تأمین شده که شامل ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلندمدت است؛ ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز تسهیلات بنیاد مسکن بوده است.

باسره گفت: در مجموع برای ساخت این واحدها بیش از ۳۵۴ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۵، ۵۱۸ فضای جانبی مسکن مددجویان با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، این فضاها شامل سرویس بهداشتی، حمام، محوطه‌سازی، دیوارکشی، اتاق مستحکم، آشپزخانه و لوله‌کشی گاز است و با هدف ارتقای کیفیت زندگی، بهداشت، ایمنی و رفاه خانواده‌های تحت حمایت اجرا شده‌اند.

منبع خبر:  کمیته امدادهرمزگان

برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان
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