باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شفیعی شهردار صدرا، از آغاز مطالعات و طراحی عملیاتی مسیر ریلی اتصال این شهر به خط ۳ متروی شیراز خبر داد.

او با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی میان شهرداری صدرا و شرکت شمس عمران اظهار کرد: در این جلسه، آغاز رسمی عملیات طراحی فاز‌های اول و دوم خط ریلی صدرا به طول ۱۷ کیلومتر مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

شفیعی افزود: این مسیر از میدان دکتر ملک‌حسینی در فاز دوم صدرا آغاز می‌شود و بر اساس طرح پیش‌بینی‌شده، مسیر ریلی صدرا تا خط ۳ قطار شهری شیراز در محدوده پایانه راه‌آهن امتداد خواهد یافت.

شهردار صدرا با بیان اینکه تقویت ارتباط صدرا با شبکه حمل‌ونقل کلان‌شهر شیراز، از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: اتصال صدرا به شبکه ریلی شیراز، گامی در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، تسهیل تردد شهروندان و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی این شهر خواهد بود.

منبع: شهرداری صدرا