پایان ۸۰ سال ساختار جهانی؛ ترامپ چگونه جهان را به «قانون جنگل» بازگرداند؟ + فیلم

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دونالد ترامپ با خروج از نهاد‌ها و توافق‌های بین‌المللی و تأکید بر اولویت منافع آمریکا، نظمی را که واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم در شکل‌گیری آن نقش محوری داشت با چالش روبه‌رو کرده و هم‌زمان بر نگرانی‌ها درباره کاهش اعتماد جهانی به تعهدات آمریکا افزوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا در شکل‌گیری نظمی بین‌المللی مبتنی بر نهادها، معاهدات و همکاری میان کشورها نقش مهمی ایفا کرد؛ نظمی که سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و توافق‌های بین‌المللی از جمله جلوه‌های آن بودند تا در خدمت منافع آمریکا به عنوان پیروز جنگ باشند. با این حال، سیاست‌های دونالد ترامپ، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، بر خروج از شماری از نهادهای بین‌المللی، توقف مشارکت یا کاهش حمایت مالی از آن‌ها متمرکز شده است. 

پیامد این رویکرد تنها به کاهش نقش واشنگتن در نهادهای جهانی محدود نمی‌شود؛ بلکه نگرانی‌هایی درباره اعتبار تعهدات آمریکا در بلندمدت ایجاد کرده است.

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