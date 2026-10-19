باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال برای تردد احشام تا ساعت ۲۱ امشب دوشنبه ۲۷ مهرماه بسته است.

همچنین هم اکنون ترافیک در محور هراز سنگین و تردد در محور فیروزکوه روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۱ ممنوع می‌باشند.

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین محدوده شهر رودبار

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل پل کلاک تا استاندارد

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه قزوین - رشت

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان، سمنان و سیستان و بلوچستان

- وزش باد و گردوخاک در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

*محور مسدود غیرشریانی:

- محور قلعه گنج – رودبار محدوده بیژن آباد