باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال برای تردد احشام تا ساعت ۲۱ امشب دوشنبه ۲۷ مهرماه بسته است.
همچنین هم اکنون ترافیک در محور هراز سنگین و تردد در محور فیروزکوه روان است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۱ ممنوع میباشند.
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین محدوده شهر رودبار
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل پل کلاک تا استاندارد
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه قزوین - رشت
- ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل، گیلان، سمنان و سیستان و بلوچستان
- وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
*محور مسدود غیرشریانی:
- محور قلعه گنج – رودبار محدوده بیژن آباد