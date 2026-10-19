نخست‌وزیر روسیه از افزایش مبادلات تجاری با ایران با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل میشوستین،  نخست‌وزیر روسیه ، با تأکید بر اولویت مسکو برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با تهران، از افزایش مبادلات تجاری دو کشور با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها خبر داد. 

به گزارش رسانه خبری «بریکینگ دِ نیوز»، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه ، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی با تهران را در اولویت قرار داده است.

میشوستین که در حال حاضر برای سفری رسمی و دو روزه در تاجیکستان به سر می‌برد، در دیدار با محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور ایران، بر روند رو به رشد مبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

وی گفت تجارت دوجانبه روسیه و ایران با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و آنچه «تحریم‌های غیرقانونی اعمال‌شده علیه هر دو کشور» خواند، همچنان در حال افزایش است.

نخست‌وزیر روسیه همچنین از عارف خواست سلام‌ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ابلاغ کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: میخائیل میشوستین ، ایران و روسیه
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