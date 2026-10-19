باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - محمدسعید سلطانی در سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدارس ابتدایی نواحی یک و دو سنندج که در سالن آمفی‌تئاتر شرکت توزیع نیروی برق کردستان و با حضور حشمتیان، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، فواد حسینی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و جمعی از مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود نیروگاه‌ها تا اواخر پاییز و اوایل زمستان در مدارس استان نصب و مستقر شوند.

وی در ادامه با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی مدارس علاوه بر کمک به تامین بخشی از برق موردنیاز مراکز آموزشی، فرصتی برای آشنایی عملی دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق پاک فراهم می‌کنند و می‌توانند در افزایش تاب‌آوری مدارس هنگام اختلال در شبکه برق نیز موثر باشند.

سلطانی با تاکید بر نقش آموزش در اصلاح الگوی مصرف برق بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، مربیان و خانواده‌ها می‌توان فرهنگ مصرف بهینه انرژی را نهادینه کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان با بیان اینکه کاهش پنج درصدی مصرف برق از طریق اصلاح عادت‌های روزمره خانوار‌ها امکان‌پذیر است، افزود: اگر بتوانیم اقدامات مدیریت مصرف را در ۵۰ درصد مشترکان خانگی گسترش دهیم، دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست و برای تحقق آن نیازی به اقدامات پیچیده یا هزینه‌های سنگین نداریم.

سلطانی خاموش‌کردن کامل تلویزیون هنگام عدم استفاده، جداکردن شارژر‌های بلااستفاده از پریز برق و رعایت اصول صحیح استقرار یخچال و ایجاد فضای مناسب برای گردش هوا در پشت آن را از جمله راهکار‌های ساده کاهش مصرف برق دانست و گفت: همین تغییرات کوچک، در صورت تداوم و تبدیل‌شدن به عادت خانوادگی، می‌توانند در کاهش مصرف انرژی موثر باشند.

به گفته وی، مدارس و فرهنگیان با آموزش دانش‌آموزان می‌توانند نقش مهمی در انتقال فرهنگ مصرف بهینه برق به خانواده‌ها داشته باشند.

سلطانی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای آموزش‌های مدیریت مصرف و ایمنی برق در حدود ۱۰۰ مدرسه سنندج خبر داد و بر ضرورت همکاری مدیران مدارس، مربیان و مجموعه آموزش‌وپرورش برای نهادینه‌کردن این فرهنگ در میان دانش‌آموزان تاکید کرد.